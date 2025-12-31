18-letni Polak może podbić Juventus! "Ma realną szansę"

Patryk Mazur treningi piłkarskie rozpoczął w drużynach z Lublina - Lubliniance oraz BKS-ie. Z tego zespołu przeniósł się do Stali Rzeszów, gdzie przez trzy lata rozwijał się w akademii. Zasłużył wtedy na powołania do reprezentacji młodzieżowych. W kadrze do lat 16 zadebiutował w 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Austriacy nagięli przepisy o wiązaniach? FIS musiał zareagować

Gdy Mazur miał 16 lat, zadebiutował na zapleczu Ekstraklasy. Rozegrał tam jednak zaledwie dwa spotkania, w obu wchodząc z ławki. Na więcej nie pozwoliły okoliczności. Młodzieżowy reprezentant Polski wyjechał bowiem do Włoch, podpisując umowę z Juventusem. Rzecz jasna, zaczął swoje występy od zespołów juniorskich.

Patryk Mazur podbija Turyn

Polak szybko został zaproszony na trening pierwszej drużyny przez ówczesnego szkoleniowca Starej Damy, Massimilano Allegriego. Kontynuował też występy w drużynie do lat 18, następnie trafił do rezerw Juventusu, grających w Serie C. W zespole Juve Next Gen jest jednym z młodszych zawodników. Pomocnik regularnie gra w Lidze Młodzieżowej UEFA - strzelił w tych rozgrywkach dwa gole.

Zobacz też: Kompromitacja na oczach świata. Granice żenady zostały przekroczone

Zdaniem włoskich dziennikarzy zajmujących się Juventusem, w klubie mocno liczą na Mazura. Cytowany przez Sportowe Fakty Rav Gopal z portalu Juvenewslive.com jest zdania, że Polak nie odstaje poziomem od bardziej doświadczonych zawodników. "Od momentu przybycia do Turynu prezentował się wyjątkowo dojrzale jak na swój wiek. Coraz bardziej widać, że jest na dobrej drodze do zadomowienia się w Next Gen" - stwierdził.

Patryk Mazur na drodze do Serie A

Gopal kreśli świetlaną przyszłość, ale apeluje o zachowanie ostrożności. "Jest jeszcze za wcześnie, aby wydawać ostateczne osądy, ponieważ wciąż się rozwija i ma dopiero 18 lat, ale przyszły sezon może przynieść znacznie więcej, zwłaszcza że Spalletti obserwuje młodych zawodników. Mazur ma realną szansę na awans do pierwszej drużyny w nadchodzących sezonach" - sądzi.

W superlatywach o 18-latku wypowiadał się również trener rezerw Juventusu, Massimo Brambilla. - To wartościowy i poważny zawodnik, ma cenne cechy dla tej drużyny - powiedział po niedawnym meczu z Perugią, w którym Mazur rozegrał 90 minut. Nic dziwnego więc, że w Turynie rozpoczęły się już rozmowy o przedłużeniu kontraktu z Polakiem. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Jeżeli Patryk Mazur dostałby szansę gry w pierwszej drużynie Juventusu, będzie czwartym Polakiem reprezentującym barwy tego klubu. W tym elitarnym gronie znajdują się wielkie sławy światowej piłki - Zbigniew Boniek, Arkadiusz Milik oraz Wojciech Szczęsny. Oni wszyscy jednak do Turynu trafili u szczytu swojej kariery. Mazur byłby pierwszym, który przebił się przez akademię.