Boniek zobaczył Polaka w meczu Romy. Napisał szczerze, co myśli

Jan Ziółkowski sezon 2025/2026 rozpoczął jako zawodnik Legii Warszawa. W jej barwach zdążył zdobyć Superpuchar Polski czy otrzymać powołanie do reprezentacji Jana Urbana. Z czasem coraz więcej zaczęło się jednak mówić o transferze utalentowanego obrońcy. Szczególnie zainteresowana jego usługami okazała się AS Roma, która wyłożyła za 20-latka około 6 mln euro. Pod koniec sierpnia środkowy obrońca oficjalnie został graczem ekipy ze stolicy Włoch.

Ziółkowski błysnął w Romie. Boniek to widział

W ostatnim czasie AS Roma zaczęła mieć coraz większe problemy kadrowe, jeśli chodzi o środek obrony. Evan N’Dicka udał się Puchar Narodów Afryki, a Mario Hermoso odczuwał ból pachwiny. Z tego powodu w hitowym meczu z Juventusem, 20 grudnia, Piero Gasperini postawił na tercet obrońców złożony z Gianluki Manciniego, Devyne'a Renscha oraz właśnie Ziółkowskiego. Nieco ponad tydzień później do jedenastki wrócił Hermoso, ale Ziółkowski wcale nie trafił tym samym na ławkę rezerwowych. Trener AS Romy wolał posłać na nią Rensha.

Ziółkowski mógł w poniedziałek być z siebie zadowolony. Jego AS Roma wygrała z Genoą 3:1, a on sam rozegrał dobre spotkanie. W 14. minucie zanotował kluczowe podanie przy bramce Matiasa Soule. Poczynania 20-latka z perspektywy stadionu obserwował Zbigniew Boniek, czyli legenda włoskiej drużyny. Na portalu "X" napisał krótko: "Miło było Janka dzisiaj oglądać. Duży krok do przodu, brawo".

AS Roma kolejne spotkanie rozegra 3 stycznia. Jej rywalem będzie Atalanta.