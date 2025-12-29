Tak Juventus pisze o wielkim talencie. Ma polskie korzenie. PZPN skorzysta?

Juventus to jeden z największych włoskich klubów, w barwach którego w przeszłości gwiazdą był Zbigniew Boniek. Występy w Turynie notował także Wojciech Szczęsny, a dziś w klubie wciąż jest Arkadiusz Milik, którego karierę torpedują kontuzje. Czy w przyszłości do tego grona dołączy David Puczka? Austriak polskiego pochodzenia został wyróżniony w mediach społecznościowych klubu.

Bohater Juventusu ma polskie korzenie

"David Puczka bezpośrednio z rzutu wolnego zapewnił remis drużynie Next Gen" - napisano, publikując na portalu X nagranie z gola Puczki przeciwko AC Bra.

Za Puczką bardzo udana runda w Serie C, gdzie w barwach Juve Next Gen rozegrał 14 meczów, zdobył w nich trzy gole i miał dwie asysty. 20-latek występuje na pozycji lewego obrońcy i choć jest młodzieżowym reprezentantem Austrii, to w przeszłości mówił o polskich korzeniach. Konkretnie we wrześniu 2024 roku.

- Czuję się bardziej Austriakiem, bo to w Wiedniu mieszkałem i się wychowałem. Pomimo tego rodzicie dbali o to, żebym mówił po polsku i nie zapominał o swoich korzeniach. Kiedyś, gdy miałem więcej czasu, bywałem w Polsce częściej. Teraz babcię mieszkającą w Piotrkowie Trybunalskim odwiedzam dwa razy w roku. Gdyby kiedyś PZPN zaprosił mnie na zgrupowanie, chętnie spróbowałbym swoich sił, tym bardziej, że zdarza mi się oglądać mecze młodzieżowych reprezentacji Polski - mówił w przeszłości w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Być może warto by było, żeby PZPN zainteresował się w najbliższym czasie tym zawodnikiem. W przeszłości zdarzało się już, że federacja przegrywała rywalizację o piłkarzy polskiego pochodzenia. Najbardziej znanym przypadkiem jest oczywiście Lukas Podolski.

Puczka ma siedem występów w reprezentacji Austrii do lat 21. Zdobył w nich dwa gole. Jesienią tego roku trafiał w meczach kadry w eliminacjach do Euro U-21. Pokonywał bramkarzy Białorusi (3:2) i Danii (1:1).