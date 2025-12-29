Włosi przejrzeli na oczy ws. Zielińskiego. Nareszcie to powiedzieli

Dla Piotra Zielińskiego przygoda z Interem Mediolan długo się nie układała. W pierwszym sezonie po odejściu z Napoli reprezentant Polski nie był w stanie przebić się do pierwszego składu. Grał mało, a we wszystkich rozgrywkach strzelił zaledwie dwa gole i zaliczył trzy asysty. Teraz wygląda na to, że w końcu nastąpił przełom. Przyznają to nawet włoscy dziennikarze.

Tak Włosi nazwali Piotra Zielińskiego. Doczekał się

Po niedzielnym meczu z Atalantą Bergamo (1:0) Zieliński otrzymał bardzo dobre recenzje. Ba, część dziennikarzy uznała go za najlepszego obecnie zawodnika w środku pola Interu. - Jest w doskonałej formie, nawet mentalnie. Pierwsze kontakty, drybling, osłanianie piłki. Wygląda na odrodzonego - przyznał portal fcinter1908.it. O krok dalej poszła "La Gazzetta dello Sport".

Jak odnotował na portalu X komentator Eleven Sports Marcin Nowomiejski, dziennik "podpisał" Zielińskiego mianem: "titolare" (z wł. "gracz podstawy" - red.). - Nowy Zieliński to stary dobry Zielu z czasów Napoli: mocniejszy, z równą formą, zdolny posłać na ławkę graczy kalibru Mkhitaryana. To nie tylko kwestia zmiany trenera: nie zawalił ani jednego meczu - mogliśmy przeczytać.

To się dzieje! Zieliński podstawowym graczem Interu. Liczby mówią same za siebie

Wygląda na to, że pozycja naszego pomocnika w składzie Interu nareszcie się ugruntowała. I pomyśleć, że jeszcze na początku sezonu mogliśmy drżeć, czy Zieliński w ogóle będzie "łapał się do składu". Tym bardziej że do rywalizacji o miejsce w środku pola dołączył nowy rywal w postaci Petara Sucicia. Tymczasem Zieliński od sześciu meczów z rzędu wychodzi w podstawowej jedenastce i nie zawodzi.

W sumie Polak uzbierał już 954 minuty 20 występach w tym sezonie, czyli więcej niż Henrikh Mkhitaryan i Davide Frattesi. Dla porównania, w całym poprzednim zgromadził 1762 minuty. Jest zatem na najlepszej drodze, by ten wynik poprawić i to wyraźnie. Powodów do niepokoju nie dają także wyniki Interu. Mediolańczycy po 16 kolejkach Seria A zajmują pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów, a w Lidze Mistrzów są szóści.