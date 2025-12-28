To mógł być kolejny polski mecz w Serie A, ale Łukasz Skorupski jest kontuzjowany i Bologna radzi sobie w bramce z Federico Ravaglią. W niedzielne późne popołudnie na Stadio Renato Dall'Ara wybiegł jednak inny Polak, który od początku sezonu nie ma problemu z miejscem w podstawowym składzie.

Polski obrońca zagrał w Serie A. Niespodzianka z pucharowiczem

Sebastian Walukiewicz, bo o nim mowa, znalazł się w wyjściowej jedenastce zaproponowanej przez Fabio Grosso i po raz 13. z rzędu rozpoczął mecz Serie A od pierwszej minuty. Tradycyjnie już zajął miejsce na prawej stronie defensywy - to właśnie w tej roli widzi go trener, mistrz świata z 2006 roku.

Sassuolo nie było faworytem meczu z Bologną, ale przez 45 minut nie dało sobie strzelić gola. Obrona gości padła dopiero w 47. minucie, gdy Giovanni Fabbian pokonał Arijaneta Muricia. Na odpowiedź trzeba było czekać nieco ponad kwadrans. Wówczas dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Tarik Muhamerović. Więcej goli kibice już nie zobaczyli i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

Drużyna Walukiewicza po raz drugi w ciągu ostatniego miesiąca sprawiła niespodziankę, grając z wyżej notowaną drużyną - wcześniej zremisowała z Milanem (2:2). Remis na stadionie reprezentanta Włoch w Lidze Europy z pewnością może cieszyć kibiców Sassuolo.

A jak po tym spotkaniu włoskie media oceniły Walukiewicza? Nie zabrakło tradycyjnych ocen w skali 1-10, w których wyższa nota oznacza lepszą ocenę. Portal goal.com, komentując wydarzenia więcej miejsca poświęcił trzem piłkarzom - w tym właśnie Walukiewiczowi. Niestety, nie wystawił mu laurki.

"Walukiewicz (5) często miał problemy z napastnikami Bolonii i nie potrafił zareagować na Rowe'a, który był w formie. Pinamonti (5,5) często próbował, ale nie był w stanie pokonać Ravaglii. Ostatecznie pokonał go Muharemović (7), który okazał się najlepszy w obronie, nie tylko ze względu na strzeloną bramkę. - napisało źródło.

"Nie zdołał zatrzymać Fabbiana przy bramce. Pomocnik wykonał ruch, odrywając się od linii, a Walukiewicz stracił go z oczu, co jednak nie umniejsza jego przyzwoitej gry na prawej stronie obrony" - skomentował portal sassuolonews.it, przyznając mu notę 5,5 - najniższą ze wszystkich obrońców Sassuolo.

Ocenę 5,5 przyznał Walukiewiczowi także portal calcionews24.com.

Walukiewicz to 10-krotny reprezentant Polski, który po raz ostatni w narodowych barwach zagrał w czerwcu tego roku. Rozegrał 45 minut w wygranym 2:0 towarzyskim meczu z Mołdawią.