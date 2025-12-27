Powrót na stronę główną

Media: Oto z kim ma spotykać się Sydney Sweeney

Włoska "La Gazetta dello Sport" przekazała spekulację na temat potencjalnego związku Christiana Pulisica z Sydney Sweeney. Póki co próżno szukać potwierdzenia, od którejś ze stron. Plotka wzbudziła jednak spore emocje we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Piłkarz był ostatnio związany ze znaną golfistką.
Sydney Sweeney w Hollywood, USA, 10 sierpnia 2023 r.
Fot. Frazer Harrison/Getty Images

Christian Pulisic rozgrywa znakomity sezon. Amerykanin jest czołową postacią walczącego o mistrzostwo Włoch Milanu. W obecnych rozgrywkach ligowych zdobył już 7 bramek, daje mu to drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, z stratą jednego gola do Lautaro Martineza. Ostatnio Pulisic stał się bohaterem medialnych doniesień również poza światem piłki. 

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Christian Pulisic łączony z Sydney Sweeney. Tym żyją całe Włochy 

Media zainteresowały się życiem prywatnym Pulisica. "La Gazetta dello Sport" poinformowała o potencjalnym związku amerykańskiego piłkarza, ze swoja rodaczką Sydney Sweeney. Żadna z zainteresowanych stron nie potwierdziła póki co tych informacji, w związku z czym należy mówić wyłącznie o plotce. 

Pulisic spotyka się z golfistką Alexą Melton

Doniesienia są zaskakujące, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Pulisic spotyka się z golfistką, Alexą Melton. Związek pary może budzić jednak pewne wątpliwości. Od kilku miesięcy Amerykanin i jego dziewczyna nie opublikowali bowiem wspólnych zdjęć. 

Zobacz też: Była 30. minuta. To, co zrobił Cash, będzie miało konsekwencje

Sydney Sweeney od 2018 roku była związana z producentem Jonathanem Davino. Para się nawet zaręczyła, ale ich związek rozpadł się na początku bieżącego roku. Ostatnio spekuluje się o relacji aktorki z właścicielem wytwórni muzycznych Scooterem Braunem. Wiadomości od znanych piłkarzy mają być dla Sweeney codziennością. Celebrytka miała jednak za każdym razem na potencjalne zainteresowanie reagować odmową. 

Christiana Pulisica czeka teraz intensywny czas na boisku. Milan do gry po świątecznej przerwie wróci już w niedzielę, 28 grudnia. Podopieczni trenera Allegriego zagrają na własnym stadionie z Veroną. W Serie A znajdują się na drugim miejscu, z zaledwie punktem straty do Interu. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich