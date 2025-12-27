Media: Oto z kim ma spotykać się Sydney Sweeney

Christian Pulisic rozgrywa znakomity sezon. Amerykanin jest czołową postacią walczącego o mistrzostwo Włoch Milanu. W obecnych rozgrywkach ligowych zdobył już 7 bramek, daje mu to drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, z stratą jednego gola do Lautaro Martineza. Ostatnio Pulisic stał się bohaterem medialnych doniesień również poza światem piłki.

Christian Pulisic łączony z Sydney Sweeney. Tym żyją całe Włochy

Media zainteresowały się życiem prywatnym Pulisica. "La Gazetta dello Sport" poinformowała o potencjalnym związku amerykańskiego piłkarza, ze swoja rodaczką Sydney Sweeney. Żadna z zainteresowanych stron nie potwierdziła póki co tych informacji, w związku z czym należy mówić wyłącznie o plotce.

Pulisic spotyka się z golfistką Alexą Melton

Doniesienia są zaskakujące, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Pulisic spotyka się z golfistką, Alexą Melton. Związek pary może budzić jednak pewne wątpliwości. Od kilku miesięcy Amerykanin i jego dziewczyna nie opublikowali bowiem wspólnych zdjęć.

Sydney Sweeney od 2018 roku była związana z producentem Jonathanem Davino. Para się nawet zaręczyła, ale ich związek rozpadł się na początku bieżącego roku. Ostatnio spekuluje się o relacji aktorki z właścicielem wytwórni muzycznych Scooterem Braunem. Wiadomości od znanych piłkarzy mają być dla Sweeney codziennością. Celebrytka miała jednak za każdym razem na potencjalne zainteresowanie reagować odmową.

Christiana Pulisica czeka teraz intensywny czas na boisku. Milan do gry po świątecznej przerwie wróci już w niedzielę, 28 grudnia. Podopieczni trenera Allegriego zagrają na własnym stadionie z Veroną. W Serie A znajdują się na drugim miejscu, z zaledwie punktem straty do Interu.