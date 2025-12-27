Rok i koniec! Polak na wylocie z klubu Serie A

W październiku 2023 roku Filip Marchwiński debiutował w reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Wystąpił w dwóch meczach eliminacji do Euro 2024. Trzy minuty w spotkaniu z Wyspami Owczymi (2:0) i 19 w starciu z Mołdawią (1:1) to jednak jego cały dorobek w seniorskiej kadrze. Wydaje się, że nieprędko zostanie poprawiony. Ofensywny pomocnik, które nie omijały problemy zdrowotne, teraz jest na wylocie z klubu. Wygląda na to, że jego przygoda na Półwyspie Apenińskim wkrótce dobiegnie końca.

Marchwiński na wylocie z klubu. "Włosi nie będą robić problemów z odejściem"

"Filip Marchwiński może zimą opuścić Lecce. 23-latek wrócił już po poważnej kontuzji i trenuje z drużyną, ale perspektyw na grę wielkich nie ma i najlepiej będzie poszukać sobie klubu, w którym będzie mógł zbierać minuty. Włosi nie będą robić problemów z odejściem" - napisał na portalu X dziennikarz iGol.pl Tomasz Hatta.

Marchwiński nie będzie dobrze wspominać przygody we Włoszech. Nie wypromował się w Lecce, a przecież to klub, w którym na transfer do Manchesteru United zapracował reprezentant Danii Patrick Dorgu.

Od lipca 2024 roku Marchwiński zanotował w Lecce zaledwie trzy spotkania. Tylko jedno z nich - 14 minut - miało miejsce w Serie A. Polak w lidze nie wystąpił od 19 sierpnia 2024 roku. W rozwoju nie pomogła poważna kontuzja, która wyeliminowała go z gry na kilka miesięcy.

Czy to moment na powrót do ekstraklasy? Marchwiński to wychowanek Lecha Poznań, dla którego zagrał 168 meczów, zanotował 11 asyst i zdobył 28 goli. W 2022 roku zdobył mistrzostwo Polski.