Pilne wieści z Włoch ws. Zielińskiego. Już wszystko jasne

Piotr Zieliński wybiegł w podstawowym składzie Interu Mediolan na piątkowy półfinał Superpucharu Włoch z Bologną. Jednak pod koniec czasu podstawowego, przy wyniku 1:1, nagle opuścił murawę i został zmieniony przed serią rzutów karnych (3:2 dla rywali) - później media z Półwyspu Apenińskiego przekazały, że reprezentant Polski miał skurcze. Jak wygląda sytuacja zdrowotna pomocnika?

Piotr Zieliński nie dograł meczu Interu Mediolan w Superpucharze Włoch. Oto sytuacja Polaka

Wygląda na to, że skończyło się na strachu. Chociaż były obawy o potencjalny uraz mięśnia zginacza uda, to ostatecznie do takowego nie doszło. "Zieliński wyzdrowiał. Pomocnik natychmiast wrócił do grupy. [...] Jest w pełni sprawny" - napisał o Polaku dziennik "La Gazzetta dello Sport", informując o udziale zawodnika w niedzielnym treningu regeneracyjnym dla tych, którzy grali przeciwko Bologni.

To oznacza, że Zieliński powinien być do dyspozycji trenera Cristiana Chivu na ostatnią tegoroczną potyczkę Interu. W niedzielę 28 grudnia wicemistrzowie Włoch zagrają na wyjeździe z Atalantą, drużyną Nicoli Zalewskiego, który pierwszą połowę 2025 r. spędził u mediolańczyków (wystąpił nawet w finale Ligi Mistrzów, choć Inter przegrał aż 0:5 z PSG).

Piotr Zieliński wraca do gry, ale Inter Mediolan i tak ma problemy kadrowe

Na pewno rumuńskiego szkoleniowca cieszy dobra sytuacja reprezentanta Polski, jako że nie wszyscy zawodnicy są do jego dyspozycji. Najbliżej powrotu do gry jest Matteo Darmian, który jednak w niedzielę trenował nie grupą, a z pozostałymi rekonwalescentami - Denzelem Dumfriesem, Francesco Acerbim oraz Raffaele Di Gennaro.

Co do Piotra Zielińskiego, to od początku sezonu rozegrał on 20 meczów dla Interu Mediolan. Jego dorobek to po dwie bramki oraz asysty.