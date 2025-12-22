Oto co Zalewski usłyszał od trenera Atalanty

Wydawało się, że Atalanta Bergamo bez większego problemu pokona Genoę po tym, jak Nicola Leali, a więc bramkarz gospodarzy, zobaczył czerwoną kartkę w trzeciej minucie. Na jedynego gola w tym spotkaniu trzeba było czekać do czwartej minuty doliczonego czasu gry. Wtedy Nicola Zalewski dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, a najwyżej do niej wyskoczył Isak Hien, który strzelił gola na 1:0. Zalewski rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych i pojawił się na boisku w 69. minucie, zmieniając Lorenzo Bernasconiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

Zalewski dostał takie zalecenie od trenera. "Najważniejsze było zwycięstwo"

Zalewski rozmawiał z włoskimi mediami po meczu Atalanty z Genoą. W trakcie wywiadu zdradził, co trener Palladino powiedział mu tuż przed wejściem na boisko.

- Trener przekazał mi, bym uważał w obronie, ponieważ Genoa mocno naciskała, ale także, żebym często atakował, by nie pozwolić im na uzyskanie przewagi. Najważniejsze było zwycięstwo, nie miało znaczenia, kto strzelił gola ani kto grał. Potrzebowaliśmy trzech punktów i cieszymy się, że nam się to udało. Wszedłem na boisko w drugiej połowie, by dodać energii i pomóc drużynie na wahadle - przekazał Zalewski.

Cała prawda o sytuacji Zalewskiego w Atalancie. "Notowania nie wyglądały zbyt dobrze"

Czy polscy kibice mają się czego obawiać w związku z kolejnymi występami Zalewskiego w Atalancie? Czy Polak przestanie być rezerwowym?

- Polscy kibice powinni się martwić sytuacją Zalewskiego, jeśli mają nadzieję, że będzie często grał. Jego notowania u Ivana Juricia nie wyglądały zbyt dobrze, a teraz nie jest lepiej, bo Raffaele Palladino preferuje doświadczonych graczy. I właśnie dlatego stawia na Zappacostę, który z pewnością jest lepszy w obronie od Nicoli. Atalanta zapłaciła za Nicolę aż 17 milionów euro. To dużo, biorąc pod uwagę, jaką ma ofensywną rolę, a jaki styl ma Atalanta - komentował włoski dziennikarz Matteo Spini z dziennika "L’Eco di Bergamo".

Zobacz też: Mistrz świata przeżył koszmar w Barcelonie. "Nie chciałem z nikim rozmawiać"

Do tej pory Zalewski zagrał w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty.