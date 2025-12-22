Tak Włosi podsumowali Zalewskiego po meczu Atalanty

Atalanta Bergamo wygrała drugi mecz z rzędu w Serie A. Zespół Raffaele Palladino pokonał 1:0 Genoę po golu Isaka Hiena w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Nicola Zalewski rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych, ale pojawił się na boisku w 69. minucie w miejsce Lorenzo Bernasconiego. To Polak okazał się jednym z bohaterów, gdy dośrodkował piłkę z rzutu rożnego prosto na głowę Szweda. W ten sposób Atalanta znalazła się w górnej połówce tabeli ligi włoskiej. Jak włoskie media oceniły Zalewskiego?

Tak Włosi ocenili Zalewskiego po tym, jak zaliczył asystę. "Błyskawiczny"

Włosi przyznali Zalewskiemu bardzo przyzwoite noty za jego występ przeciwko Genoi. "Wszedł, próbował i w końcu udało mu się asystować. Nie jest graczem, który rozstrzyga mecz, ale jest bardzo, bardzo sumienny" - pisze serwis bergamoesport.it. "Nie udaje mu się od razu wejść w mecz, tak jak z Chelsea, gra z przerwami" - dodaje calciomercato.com. "Zalewski wszedł na boisko i zagrał dobry mecz, asystując przy decydującej bramce" - zauważa tuttomercatoweb.com.

"Zalewski zagrał część meczu 'w biurze', nie przyspieszając tempa, ale nie popełnił żadnych szczególnych błędów. Wykonał rzut rożny na głowę Hiena, który strzelił decydującą bramkę" - odnotowuje włoski Eurosport. "Próbował ożywić mecz, wymyślając świetne uderzenie z dystansu, ale bramkarz Genoi był czujny i uniknął niebezpieczeństwa. Był błyskawiczny" - podsumowuje fantacalcio.it.

Warto dodać, że to była trzecia asysta Zalewskiego w tym sezonie - do tej pory Polak rozegrał 17 meczów we wszystkich rozgrywkach.

To musi poprawić Zalewski w Atalancie. "Nie ma powodu do obaw"

Zalewski grał w wyjściowym składzie Atalanty na samym początku sezonu, ale gdy doznał kontuzji w meczu z Torino z końcówki września, to stał się rezerwowym. Wyżej od Polaka w hierarchii znajdował się Davide Zappacosta, Raoul Bellanova i Lorenzo Bernasconi, co się nie zmieniło, gdy Ivan Jurić został zastąpiony przez Raffaele Palladino.

Włoscy dziennikarze zwracają na to, że Zalewski musi poprawić swoją grę w obronie, by wrócić do wyjściowego składu Atalanty.

- Zalewski jest bardzo dobry w atakowaniu z głębi skrzydła, jednak musi poprawić swoją grę w obronie. Myślę jednak, że nie ma powodu do obaw, bo kontuzji nabawił się prawy wahadłowy Raoul Bellanova, który do gry wróci dopiero za miesiąc, a przed Atalantą intensywny terminarz - komentuje Marina Belotti z "Corriere della Sera Bergamo" w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Niewykluczone, że Zalewski wróci do wyjściowego składu Atalanty na hitowy mecz z Interem Mediolan, który odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45. Zalewski grał w barwach Interu na zasadzie wypożyczenia w sezonie 24/25, a potem został wykupiony za osiem mln euro. Potem Atalanta kupiła Zalewskiego z Interu za 17 mln euro.