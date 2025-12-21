Sromotna klęska Polaków w Serie A. I to z kim! Błysk geniuszu kadrowicza

Udinese w ostatnim czasie jest bezkompromisowe. Ostatni remis podopieczni Kosty Runjaicia zanotowali w październiku. Nie mogą też złapać dobrej serii, dobre wyniki przeplatając złymi. A skoro tydzień temu pokonali Napoli, to w tym wszystko wskazywało na porażkę.

W niedzielny wieczór zmierzyli się na wyjeździe z czerwoną latarnią ligi, czyli Fiorentiną, która do niedzieli nie wygrała jeszcze meczu w Serie A. Nieco lepiej poradziła sobie w Lidze Konferencji. Trzy zwycięstwa wystarczyły do zajęcia pozycji w środku stawki, gwarantującej grę w 1/16 finału tych rozgrywek. Gospodarzom potrzebne były jednak dobre występy w Serie A, gdyż strata do bezpiecznej strefy wynosiła już osiem punktów.

Jakub Piotrowski cudnie asystuje

I w grudniowy, przedświąteczny wieczór los przyniósł Fiorentinie prezent najlepszy z możliwych. Już w ósmej munucie za nierozważny faul za polem karnym z boiska wyleciał bramkarz Udinese, Maduks Okoye. Gospodarze wykorzystali szansę. Już po pierwszej połowie było 3:0. Bramki strzelali Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson oraz Cher Ndour. Przy pierwszym i trzecim golu asystował Nicolo Fagioli.

Niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy prowadzenie gospodarzy podwyższył Moise Kean. Cztery bramki przewagi po godzinie gry nieco uśpiło czujność Fiorentiny. Wykorzystał to Jakub Piotrowski, który w ciemno, bez spojrzenia zagrał piętką do Oumara Soleta. Francuz przebiegł kilkanaście metrów, ustawił piłkę na prawej nodze i kropnął jak z armaty, nie dając Davidowi De Gei.

Kosta Runjaic przeprasza

Na tym jednak zakończyły się ofensywne zapędy Udinese. Nie pomogło wejście na boisko Adama Buksy. Gospodarze za to uderzyli jeszcze raz, a swoją drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył Kean. Jeżeli przełamywać niemoc - to właśnie w taki sposób! Fiorentina odniosła swoje pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie, pokonując Udinese 5:1.

Na pomeczowej konferencji trener gości, Kosta Runjaic stwierdził, że jego drużyna powinna była się lepiej spisać grając w osłabieniu. - Jestem zawiedziony brakiem reakcji. Broniliśmy bardzo słabo. W prosty sposób traciliśmy bramki z drużyną walczącą o życie. 3:0 do przerwy to zbyt dużo. Przepraszam kibiców. Spiszemy się lepiej w sobotę z Lazio - zapowiedział były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa.

Udinese w tym roku rozegra jeszcze jedno spotkanie - na swoim boisku zmierzy się z Lazio. Podopieczni Kosty Runjaicia tracą do stołecznej drużyny dwa punkty. Fiorentina pomimo wygranej pozostała na ostatnim miejscu. Za tydzień mogą włączyć się do walki o utrzymanie, gdyż grają z zajmującą ostatnie bezpieczne miejsce Parmą. Wygrana zmniejszy stratę do zaledwie dwóch punktów.

Fiorentina 5:1 (3:0) Udinese