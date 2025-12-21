To była 94. minuta meczu. Zalewski bohaterem Atalanty!

Nicola Zalewski latem zamienił Inter Mediolan na Atalantę Bergamo. Choć w klubie z Gewiss Stadium gra dopiero od kilku miesięcy, to już miał dwóch trenerów. Ivana Juricia, którego Polak znał jeszcze z Romy, zastąpił Raffaele Palladino. Póki co nowy szkoleniowiec nie stawia na Zalewskiego w pierwszym składzie. Wyjątkiem było spotkanie Pucharu Włoch, gdy 3 grudnia Atalanta wygrała z Genoą 4:0, a Polak zaliczył asystę. W niedzielny wieczór - w ligowym meczu z tym samym rywalem - rozpoczął w gronie rezerwowych.

To była 69. minuta meczu. Zalewski wszedł, by odmienić losy meczu

Zalewski, Palladino i wszyscy ludzie, którzy oglądali spotkanie na Stadio Luigi Ferraris w trzeciej minucie musieli nie dowierzać własnym oczom. Bramkarz gospodarzy Nicola Leali wyszedł daleko poza pole karne i sfaulował Daniela Maldiniego. Decyzja sędziego mogła być tylko jedna. Bezpośrednia czerwona kartka, która sprawiła, że przez prawie cały mecz Genoa musiała grać w osłabieniu.

Pomimo tego stawiała opór rywalom. W 69. minucie meczu Raffaele Palladino dokonał dwóch zmian. Na murawie zameldował się między innymi Nicola Zalewski, który zajął miejsce na lewym wahadle. Kilka minut po wejściu na boisko otrzymał żółtą kartkę.

W 87. minucie meczu Zalewski oddał groźny strzał na bramę Sommarivy, ale bramkarz Genoi był na posterunku. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, goście wykonywali rzut rożny. Isak Hien wyskoczył najwyżej do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego przez Zalewskiego i został bohaterem gości.



Atalanta w następnej kolejce zagra u siebie z Interem Mediolan. Mecz odbędzie się 28 grudnia w Bergamo. Genoa zakończy 2025 rok dzień później, gdy na wyjeździe zmierzy się z Romą. Będzie to wyjątkowy mecz dla Daniele De Rossiego. Trener Genoi to legenda rzymskiego klubu - jego były zawodnik i trener.