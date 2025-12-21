Powrót na stronę główną

Szokująca oferta dla Milika. Włosi ujawnili w jakim kraju go chcieli

Arkadiusz Milik pojawił się na ławce rezerwowych Juventusu w meczu 16. kolejki Serie A z Romą. Dla Polaka był to powrót po ponad rocznej walce z kontuzją. Wydaje się dosć prawdopodobne, że napastnik wrócił tylko na chwilę. Milik od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Turynu. Włoscy dziennikarze ujawnili zaskakującą plotkę o potencjalnej ofercie.
SOCCER-ITALY-BGN-JUV/REPORT
Fot. REUTERS/Alberto Lingria

Arkadiusz Milik ostatni raz zagrał w oficjalnym meczu dla Juventusu w sezonie 2023/2024. Polak nie pojawił się co prawda jeszcze na murawie, ale w wygranym meczu 2:1 meczu 16. kolejki Seria A z Romą, pierwszy raz od 574 dni znalazł się na ławce rezerwowych. 

Zobacz wideo Były piłkarz Legii o Papszunie: Moim zdaniem zrobi to jak w Rakowie

Radości z powrotu Polaka nie krył trener Luciano Spalletti. 

- Jest szczęśliwy jak dziecko. Doskonale zna swoją rolę, ma istotne cechy - powiedział trener Spalletti. 

Szokująca informacja. Z tego kraju miała wpłynąć oferta za Milika 

Sporo wskazuje na to, że Polak nie wrócił do składu Juventusu na długo. Milik od dłuższego czasu jest łączony z opuszczeniem Starej Damy. jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, w związku z czym za napastnika trzeba zapłacić. 

Chętnych na zakontraktowanie Milika nie brakuje. Zaskakującą plotkę w tej sprawie podali dziennikarze "Tuttosport". Włosi przekazali, że na początku sezonu do klubu miały wpłynąć oferty za Polaka z Rosji i Turcji, które zostały odrzucone przez Starą Damę. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną, szokująca jest szczególnie propozycja z Rosji. 

Zobacz też: Dopiero co grali w finale europejskiego pucharu. Idą na dno, co za upadek

Trudno sobie wyobrazić przenosiny Milika do Rosji 

Po ataku tego państwa na Ukrainę lokalną ligę opuścili wszyscy Polacy, z wyjątkiem Macieja Rybusa. Postawa zawodnika spotkała się z dużą krytyką i zamknęła mu drogę do reprezentacji Polski, do której po powrocie do pełni zdrowia z pewnością chciałby ponownie trafić Milik.

Na ten moment nie pojawiła się żadna konkretna oferta za Polaka, który będzie mieć okazję do powrotu na boisko w koszulce Juventusu 27 grudnia. Stara Dama zagra wówczas na wyjeździe z Pisą. Z własną publicznością Milik będzie mógł się przywitać się po nowym roku. 3 stycznia Juventus będzie gościć Lecce. Zespół z Turynu znajduje się na 5. miejscu w ligowej tabeli. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem