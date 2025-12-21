To może być przełom dla Zalewskiego! Trener ogłosił wprost na konferencji

Nicola Zalewski zamienił latem Inter Mediolan na Atalantę Bergamo. Polak kosztował 17 milionów euro. Wydawało się, że od samego początku pokaże pełnię swojego potencjału i zostanie jednym z liderów nowego zespołu. Rzeczywistość okazała się jednak dużo bardziej brutalna.

Zalewski stracił miejsce w składzie u Juricia. Niewiele zmieniło przyjście Palladino

Reprezentant Polski rozpoczął bieżący sezon w pierwszym składzie Atalanty. Niestety z tygodnia na tydzień rola Zalewskiego w zespole stawała się coraz mniej istotna. Ivan Jurić stracił w końcu zaufanie do utalentowanego zawodnika.

Zalewski nie wyglądał jesienią najlepiej, podobnie jak cała drużyna Atalanty. Przełożyło się to na zwolnienie trenera Juricia, który pożegnał się z klubem bo przegranym 0:3 meczu z Sassuolo (9 listopada). Nowym szkoleniowcem drużyny z Lombardii został Raffaele Palladino. To niewiele póki co zmieniło dla reprezentanta Polski, który w pierwszym składzie zagrał w tylko jednym z sześciu meczów za kadencji Włocha.

Palladino widzi nową rolę dla Zalewskiego. To może odmienić jego sytuację

Być może sytuacja reprezentanta Polski się niedługo poprawi. Przed spotkaniem z Genoą więcej na ten temat zdradził trener Palladino. Szkoleniowiec widzi Polaka w nowej roli, jako trequartistę. Włoch uważa, że Zalewski ma wszelkie predyspozycje uprawniające go do gry na tej pozycji. Dotychczas utalentowanego zawodnika najczęściej oglądaliśmy w bocznych sektorach boiska. Teraz miałby grać na pozycji ofensywnego pomocnika. W takim wydaniu widzieliśmy go już w reprezentacji Polski, w dwóch ostatnich meczach el. MŚ 2026 z Holandią i Maltą.

Atalanta kolejny mecz rozegra w niedzielę, 21 grudnia o 21:00. Drużyna z Bergamo zmierzy się w spotkaniu 16. kolejki Serie A z Genoą. Akurat w tej rywalizacji Zalewskiego należy się spodziewać na skrzydle, w związku z kontuzją Raoula Bellanovy.