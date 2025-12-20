Media: Lewandowski polecony gigantowi! To były hit nad hity

Robertowi Lewandowskiemu pozostało już tylko nieco ponad pół roku do wypełniania kontraktu z FC Barceloną. Od 1 lipca przyszłego roku polski napastnik stanie się wolnym agentem, chyba że zostanie sprzedany zimą lub Katalończycy zdecydują się przedłużyć z nim umowę. Na razie jednak się na to nie zanosi. W związku z tym przyszłość 37-latka stała się tematem ożywionych dyskusji.

Były piłkarz Serie A nagle zaczął mówić o Lewandowskim. Wymienił legendarny włoski klub

W mediach co rusz pojawiają się plotki o potencjalnych przenosinach Lewandowskiego czy to do Arabii Saudyjskiej, czy to do Turcji, czy do USA. Ostatnio był on łączony z amerykańskim Chicago Fire. Od dłuższego czasu w obiegu są także pogłoski o zainteresowaniu ze strony włoskiego AC Milanu. Zdaniem ekspertów klub rzeczywiście rozważa taką możliwość, ale scenariusz wydaje się trudny do zrealizowania. Ściągnięcie Lewandowskiego ma się mediolańczykom nie opłacać pod względem finansowym. To jednak nie kończy tematu transferu do Serie A.

Wszystko przez wypowiedź byłego gracza Napoli, Romy czy Juventusu - Daniela Fonseki. Były urugwajski napastnik, a obecnie agent udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi "La Gazzetta dello Sport", w którym polecił Lewandowskiego... Juventusowi. - Gdybym był na miejscu Juventusu, rozważyłbym Lewandowskiego jako wolny transfer. Mógłby to być transfer w stylu Modricia (latem trafił z Realu do Milanu - red.). Lewandowski był absolutnie topowym piłkarzem w ostatniej dekadzie, a jego nos do zdobywania bramek nie osłabł, nawet w wieku 37 czy 38 lat - powiedział.

To by była historia! Lewandowski przyjdzie w miejsce... Milika?

W przypadku Juventusu taki ruch rzeczywiście byłby bardzo logiczny. Wraz z końcem czerwca wygaśnie umowa podstawowego napastnika turyńczyków - Dusana Vlahovicia, a nie jest tajemnicą, że Serb nie chce jej przedłużyć. Jego zmiennik Lois Openda wróci natomiast po okresie wypożyczenia do RB Lipsk. Z klubem być może pożegna się również Arkadiusz Milik. Co prawda kontrakt Polaka ma obowiązywać rok dłużej, ale długa nieobecność spowodowana kontuzjami spowodowała, że Juventus nie wiąże z nim przyszłości. Lewandowski mógłby więc zająć ich miejsce.

Rywalem Polaka byłby wówczas jedynie Jonathan David. Rozważania te są jednak jak na razie czysto "akademickie". W mediach nie było jak dotąd żadnych wiarygodnych doniesień o zainteresowaniu Lewandowskim ze strony władz Juventusu.