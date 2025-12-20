Ziółkowski wyszedł w pierwszym składzie na Juventus! Oto co zrobił w 70. minucie

Spotkania Juventusu z Romą zawsze wywołują wielkie emocje, a przed sobotnim meczem 16. kolejki Serie A nie brakowało wielu podtekstów. Trenerem Juventusu jest wszakże były szkoleniowiec Romy - Luciano Spalletti, a gwiazdą Romy odrzucony przez turyńczyków - Matias Soule. Z polskiego punktu widzenia także nie brakowało interesujących wątków. Arkadiusz Milik po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w kadrze meczowej Juventusu - zaczął na ławce rezerwowych.

W skutek nieobecności Evana Ndicki i Mario Hermoso - dwóch podstawowych stoperów Romy - miejsce w pierwszej jedenastce otrzymał Jan Ziółkowski. Dla 20-letniego obrońcy miał to być największy test w dotychczasowej karierze.

Ziółkowski zagrał z Juventusem. W pierwszej połowie bez zarzutu

Test, który Ziółkowski w pierwszej połowie w większości zdawał. W imponujący sposób wygrał biegowy pojedynek z Loisem Opendą, a Belg uciekł mu tylko raz. Poradził sobie także z Francisco Conceicao, gdy wyłuskał mu piłkę w bocznym sektorze boiska.

W 43. minucie - na nieszczęście jego i całej Romy - Portugalczykowi zostawiono jednak zbyt wiele miejsca, pozwolono wpaść w pole karne i pokonać Mile Svilara.

Po zmianie stron brak wspomnianego wcześniej Ndicki rzucił się aż nadto w oczy. W 70. minucie Weston McKennie wygrał pojedynek główkowy z Ziółkowskim, a jego strzał odbił bramkarz Romy. Na nieszczęście rzymian - w tym polskiego obrońcy - piłka odbiła się od nóg Ziółkowskiego i wróciła do Amerykanina, który wyłożył ją do kompletnie niekrytego Opendy.

Romę stać było na trafienie honorowe. Tommaso Baldanzi dobił uderzenie Evana Fergusona. Do wyrównania zabrakło czasu, ale przede wszystkim umiejętności.

Taki rezultat oznacza, że w tabeli ligowej Roma zajmuje 4. miejsce. Wyprzedza Juventus tylko o punkt. Prowadzi Inter przed Milanem i Napoli.

Warto pamiętać, że 16. kolejka jest okrojona. Spotkania: Napoli z Parmą, Interu Mediolan z Lecce, Hellasu Verona z Bologną, a także Como z Milanem zostały przełożone. Wszystko z powodu turnieju o Superpuchar Włoch, w którym udział brały Milan i Inter, a nadal biorą udział Napoli i Bologna.

Juventus i Roma rozegrają w 2025 roku jeszcze po jednym meczu. Turyńczycy 27 grudnia zmierzą się na wyjeździe z Pisą. Rzymianie dwa dni później zamkną rok domowym spotkaniem z Genoą.