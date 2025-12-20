Media: Wszystko jasne. Tak Juventus potraktuje Milika

Arkadiusz Milik ostatni mecz dla Juventusu (2:0 z Monzą w Serie A) rozegrał 25 maja 2024 r. Później wystąpił jeszcze w towarzyskim spotkaniu Polski z Ukrainą (3:1), gdzie szybko doznał kontuzji, a przez nią oraz powikłania bardzo długo był poza grą.

Arkadiusz Milik wreszcie wróci do gry w Juventusie? Taki mają plan wobec Polaka

Do kadry meczowej turyńczyków wrócił 26 czerwca br. na starcie z Manchesterem City (2:5) w klubowych mistrzostwach świata, ale był to tylko epizod. Po kolejnej pauzie znalazł się w składzie na sobotnią rywalizację z Romą i niebawem znów ma grać. Co jest częścią planu klubu, o czym poinformował włoski dziennik "Tuttosport".

"Obecnie nie jest jasne, ile i co może wnieść (Milik - red.), w rzeczywistości odczucia na ten temat są dość negatywne. Ale tym razem, dzięki zespołowi, w połączeniu ze świadomością, że odzyskał regularność i potrafi wykorzystać swoje szanse, może to przyciągnąć nowe oferty na rynku transferowym" - wyjaśniono.

Arkadiusz Milik miał propozycje z innych klubów. "Nie zostały rozpatrzone"

Następnie przypomniano, iż w letnim oknie po Polaka zgłaszały się kluby z Włoch, Turcji czy Rosji. "Oferty nie zostały rozpatrzone. Środkowy napastnik skupiał się na nadrabianiu zaległości i próbie odzyskania pozycji". Jeśli przy jego powrocie "nie będzie żadnych niepowodzeń, projekt zostanie w pełni zrealizowany". Co w dłuższej perspektywie oznaczałoby sprzedaż napastnika.

To jednak bardziej odległa perspektywa, gdyż najpierw piłkarz musi wrócić na murawę. "Chce zrobić kolejny krok: znaleźć odpowiedź, zwłaszcza na boisku, i to szybko, być może zaczynając od kilku kolejnych meczów. W końcu z jego zdrowiem jest dobrze. W końcu płaci mu się za grę. I nie ma obecnie nikogo takiego jak on w kadrze Juventusu. Więc kto wie, może pod choinką czeka prezent do rozpakowania. Dla Milika wejście na boisko byłoby z pewnością najpiękniejszą, najbardziej nieoczekiwaną i ekscytującą rzeczą" - podsumowano.

Arkadiusz Milik jest zawodnikiem Juventusu od sierpnia 2022 r. Dotychczas w barwach tego klubu rozegrał 75 meczów, strzelił 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 r. Jest też 73-krotnym reprezentantem Polski (po 17 bramek i asyst).