Nareszcie! Przełomowe wieści ws. Milika. 561 dni i koniec koszmaru

Od poprzedniego występu Arkadiusza Milika w sobotę minie dokładnie 561 dni. Reprezentant Polski doznał urazu już w piątej minucie meczu towarzyskiego z Ukrainą, rozegranego w ramach przygotowań do Euro 2024. Uszkodzeniu uległa łąkotka, przez co Polak stracił pewne miejsce w składzie kadry Michała Probierza.
Wszystko wskazywało jednak na znacznie krótszą przerwę. Okazało się jednak, że sprawa powrotu na boisko była bardziej skomplikowana. Milik zaczął odczuwać ból w łydce, który uniemożliwiał nawet trucht. Nie wypalił plan wprowadzenia Polaka do gry podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Mijały dni, tygodnie, miesiące... ale w końcu nastąpił długo oczekiwany przełom.
W niedzielę informowaliśmy, że Arkadiusz Milik wrócił do regularnych treningów z drużyną. Teraz w tej sprawie kolejne pozytywne wieści przekazał trener Juventusu, Luciano Spalletti. Ogłosił je podczas konferencji prasowej przed hitem 16. kolejki Serie A. W sobotę 20 grudnia Stara Dama zmierzy się na własnym boisku z Romą.
Spalletti rozpoczął konferencję od długo wyczekiwanych słów na temat reprezentanta Polski. "Milik? Jest powołany na jutrzejsze spotkanie. Kiedy się o tym dowiedział, cieszył się jak dziecko. W końcu będzie miał okazję powrotu do gry, którą od zawsze kochał. Jest piłkarzem, który ma bardzo ważne cechy, bardzo nam się przyda" - stwierdził włoski szkoleniowiec.
Nie ma się jednak co spodziewać występu Polaka od pierwszej minuty. Po tak długiej przerwie 31-latek zapewne będzie spokojnie wprowadzany do gry, jednak sam fakt pojawienia się w składzie meczowym napawa optymizmem. Powrót Milika to świetna wiadomość dla Jana Urbana. Selekcjoner reprezentacji Polski w trakcie swojej kadencji powoływał jedynie czterech napastników - Adama Buksę, Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka oraz Karola Świderskiego.
Do końca roku Juventus rozegra jeszcze dwa spotkania. Poza sobotnim starciem z Romą, w przyszłym tygodniu Starą Damę czekać będzie wyjazd do Pizy. Podopieczni Luciano Spalettiego zajmują obecnie piąte miejsce w Serie A, tracąc do prowadzącego Interu siedem punktów.