Piotr Zieliński grał do 90. minuty meczu Serie A pomiędzy Interem Mediolan a Genoą. Na boisku rywali wicemistrzowie Włoch zwyciężyli 2:1 po golach Yanna Bissecka (6. minuta) i Lautaro Martineza (38.), na które odpowiedział Vitinha (68.). Dzięki wygranej mediolańczycy zostali liderami tabeli, natomiast występ Polaka doceniły włoskie media.

Piotr Zieliński gra, a Inter Mediolan zwycięża. Włosi chwalą reprezentanta Polski

"Kontynuuje swój powolny - a może i nie aż tak powolny - rozwój z meczu na mecz. Obowiązkowy wybór Cristiana Chivu, odwdzięcza się za zaufanie wielką intensywnością w pomocy" - podsumował portal włoskiego Eurosportu, przyznając notę 6,5. Wyższą dostał tylko Martinez.

Taką samą 31-latek dostał od serwisu tuttomercatoweb.com, gdzie lepsi byli tylko trzej strzelcy goli (wszyscy 7). "Pod nieobecność Calhanoglu jest rozgrywającym Interu w formacji 3-5-2 trenera Chivu. Kierował akcjami z doskonałym wyczuciem czasu. Szukał okazji do strzału w pierwszej połowie, ale bezskutecznie, trzymał się mocno, gdy Genoa przyspieszała" - czytamy.

Od portalu calciomercato.it reprezentant Polski otrzymał notę 6, tak jak od sport.virgilio.it. "Uporządkowane kierownictwo, dobre porozumienie z Nicolo Barellą i jasne zarządzanie posiadaniem piłki" - uzasadnił ten drugi.

Piotr Zieliński nie zawiódł trenera Interu Mediolan. "Skutecznie pokierował"

Tak samo postawę pomocnika ocenił serwis leggo.it gdzie akurat był jednym z gorszych w Interze. "Chivu powierzył mu klucze do drużyny, a on skutecznie nią pokierował, utrzymując dobre tempo. Pod koniec stopniowo radził sobie coraz gorzej" - napisano.

Podobnie wyglądało to w portalu calciomercato.com. "Błyski i cienie. Gra w roli (cofniętego - red.) rozgrywającego nie jest jego wymarzoną rolą i w pewnych momentach widać, dlaczego ciągnie go do innych części boiska. Ale jeśli chodzi o jakość i zaangażowanie, nie można mu nic zarzucić. W ataku trzeba szybciej przesuwać piłkę i rozgrywać ją z mniejszą liczbą kontaktów" - podsumowano.

Dla Piotra Zielińskiego był to 19. występ w barwach Interu Mediolan w obecnym sezonie. Zdobył dwie bramki oraz zaliczył tyle samo asyst.

