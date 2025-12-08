Czekaliśmy 33 lata. Polski trener poprowadził klub Serie A! I gol Polaka!

Pod koniec listopada Udinese wygrało z Parmą 2:0. Jednak w samej końcówce tamtego spotkania czerwoną kartkę zobaczył Kosta Runjaić. To oznaczało jedno - w 14. kolejce Udinese z ławki poprowadzić miał jego asystent Przemysław Małecki, który trafił do włoskiego klubu razem z Runjaiciem, gdy ten odszedł z Legii Warszawa. Tak też się stało przy okazji poniedziałkowego meczu z Genoą.

"Polski mecz" w Serie A. Jeden Polak na ławce, a drugi z bramką

"Przemysław Małecki prowadzi dziś Udinese w meczu z Genoą. W wyjściowym składzie gospodarzy oglądamy Jakuba Piotrowskiego. Po 33 latach polski trener ponownie prowadzi drużynę w Serie A przez cały mecz. Ostatnim Polakiem, który tego dokonał, był Zbigniew Boniek" - czytamy na profilu Eleven Sports. W sezonie 1991/1992 Boniek prowadził Bari.

W Udine kibice oglądali bardzo wyrównane spotkanie, w którym strzelanie rozpoczęli goście. W 34. minucie Rusłan Malinowski podszedł do rzutu karnego, który zamienił na bramkę. Było to jedyne trafienie w pierwszej części gry.

W drugą lepiej weszli gospodarze i przyszła za to nagroda w 65. minucie. Udinese przeprowadziło szybki kontratak, piłkę na lewym skrzydle dostał Rui Modesto, dograł w pole karne do Jakuba Piotrowskiego, a polski pomocnik pięknym uderzeniem z lewej nogi trafił w samo okienko bramki rywali. Było 1:1.

Niestety dla Polaków, chociaż Udinese prowadziło grę i oddawało więcej strzałów, to ostatnie zdanie należało do Genoi, która w 83. minucie za sprawą Brooke'a Nortona-Cuffy'ego zdobyła po kontrataku bramkę na 2:1. Taki też wynik utrzymał się do samego końca.

Tym samym Udinese po 14. kolejkach Serie A zajmuje 11. miejsce w tabeli i ma 18 punktów na koncie. Ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową i traci sześć "oczek" do strefy pucharowej.