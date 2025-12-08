W końcu to zrobił! Pierwszy gol Polaka w Serie A! Długo czekał

Od sezonu 2024/25 Parma wkroczyła do Serie A, a wraz z nią Adrian Benedyczak. W poprzedniej kampanii Polak miał jednak dość spore problemy zdrowotne i wystąpił tylko w dziewięciu meczach ligowych, spędzając na murawie nieco ponad 200 minut. Bramki zdobyć się jednak nie udało, choć pod koniec grudnia 2024 przez chwilę się z niej cieszył. Wykonał bowiem rzut karny i trafił do siatki, ale w tym samym momencie sędzia podbiegł do monitora VAR i po chwili uznał, że "11" nie powinna być podyktowana i anulował ją, a tym samym debiutanckie trafienie naszego rodaka. Przed kolejnymi szansami na bramki stanął w tym sezonie. I w końcu się udało!

Zrobił to! Adrian Benedyczak trafia w Serie A!

Dokonał tego w swoim dziewiątym spotkaniu w Serie A w tej kampanii, a 18. w tej lidze w karierze. Jak padł gol? Z rzutu karnego, ale tym razem trafienie nie zostało anulowane. W 39. minucie meczu z Pisą SC sędzia podbiegł do monitora, by sprawdzić potencjalne zagranie ręką w polu karnym. Okazało się, że do takowego doszło, dlatego też rozjemca spotkania wskazał na 11. metr. Już minutę później do piłki podszedł nasz rodak. - On dostaje piłkę, on ma szansę na pierwszego gola na boiskach Serie A. Adrian Benedyczak kontra Simone Scuffet - emocjonowali się komentatorzy Eleven Sports.

I Polak szansę wykorzystał. Uderzył pewnie, w lewy róg. Bramkarz wyczuł jego intencje, ale obronić strzału się nie udało. - Długo, długo czekał na przełamanie, (...) ale doczekał się - mówili zadowoleni komentatorzy. Jak wspominaliśmy, to jego pierwsza bramka na poziomie Serie A w życiu. Na koncie ma też jedną asystę, również z tego sezonu. W tej kampanii identyczne liczby notuje w Pucharze Włoch, tylko że tam rozegrał trzy mecze.

Parma z awansem w Serie A

Trafienie Polaka okazało się kluczowe dla losów rywalizacji. Była to bowiem jedyna bramka tego dnia. Dodatkowo w trzeciej minucie doliczonego czasu gry czerwoną kartkę obejrzał M'Bala Nzola. Zaliczył brutalne wejście i sędzia nie miał dla niego litości. Dzięki temu zwycięstwu Parma awansowała na 14. lokatę. Po 14 meczach ma 14 punktów na koncie.