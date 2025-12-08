Transfer Lewandowskiego do giganta? Padł sensacyjny pomysł! Agent już działa

Milan w bieżącym sezonie Serie A radzi sobie bardzo dobrze. Mediolańczycy grają w poniedziałek 8 grudnia o 20:45 z Torino i jeśli zwyciężą, zostaną liderem tabeli po 14. kolejce. Jednak ich wyniki to przede wszystkim zasługa doskonałej obrony. Drugiej najlepszej w lidze, bo w trzynastu meczach mniej goli od Milanu (9) straciła tylko AS Roma (8). Taki stan rzeczy nie dziwi, gdyż zespoły prowadzone przez Massimiliano Allegriego zawsze słynęły z żelaznej defensywy. Natomiast mediolańczycy też muszą tym nadrabiać kłopoty na pozycji napastnika.

Milan nie ma dobrego napastnika, a Lewandowski po sezonie może nie mieć klubu

Bardzo poważne kłopoty. Santiago Gimenez i sprowadzony latem za 35 milionów euro z Chelsea Christopher Nkunku mają na koncie łącznie tylko 2 gole w całym sezonie. W ostatnich meczach trener wolał nawet grać na ataku skrzydłowymi. Choćby w wygranych 1:0 derbach Mediolanu z Interem duet napastników stworzyli Christian Pulisić i Rafael Leao, mimo że Nkunku był dostępny (Gimenez leczy obecnie uraz). Szefowie Milanu widzą ten problem i najchętniej rozwiązaliby go transferem Roberta Lewandowskiego. Na ten moment niewiele wskazuje, by Barcelona miała przedłużyć kontrakt z Polakiem, a Włosi chcą to wykorzystać. Lewandowski przydałby się im już zimą, ale to będzie niemal na pewno niemożliwe. Niemniej, jak donosi włoski portal calciomercato.com, Milan umówił już spotkanie z agentem Polaka Pinim Zahavim.

Zahavi lubi się z Milanem. Furtka do sprowadzenia Polaka?

- Milan i Zahaviego łączą dobre relacje od czasu transferu Silvano Vosa z Ajaxu Amsterdam w 2024 roku. Wzmocniło je ściągnięcie w tym roku kolejnego klienta Zahaviego, czyli Christophera Nkunku. Wszystko to powoduje ciągły kontakt między obiema stronami. Pomysły i wspólna energia są tutaj. Jedna z ich wspólnych idei prowadzi do Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z Barceloną wygasa w 2026 roku - czytamy.

- Operacja ściągnięcia Polaka jest niemożliwa do przeprowadzenia zimą, a latem także będzie niezwykle trudna. Jednak dyrektor sportowy Igli Tare nie jest z tych, co łatwo odpuszczają. Dlatego właśnie umówił już spotkanie z Zahavim, w trakcie którego chce poznać i zrozumieć intencje polskiego mistrza, a także jego oczekiwania finansowe - pisze calciomercato.com. Przypomnijmy, że Milan latem bieżącego roku przekonał do transferu innego gwiazdora-weterana z La Liga. Od początku tego sezonu mediolańskie barwy przywdziewa Luka Modrić.

