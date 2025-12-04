Wystarczyło 45 minut. Tak Włosi podsumowali Zielińskiego

Piłkarze Interu Mediolan w środowy wieczór bez problemów awansowali do ćwierćfinału Pucharu Włoch, wygrywając przed własną publicznością aż 5:1 (3:0) z występującą w Serie B - Venezią. Gole zdobyli: dwa Marcus Thuram (34. i 51. minuta), Andy Diouf (18.), Francesco Esposito (20.) i Ange-Yoan Bonny (75.). Przy drugim trafieniu Thurama asystę miał Piotr Zieliński. Polak w przerwie został zmieniony przez Henricha Mchitarjana.

Włosi chwalą Piotra Zielińskiego

31-letni Piotr Zieliński był bardzo chwalony przez włoskie media.

"Podobnie jak cała drużyna, na początku grał nieco poniżej swoich możliwości, ale po bramce Dioufa przyspieszył tempo. To on zainicjował akcję, która zakończyła się bramką Thurama" - napisał włoski Eurosport i dał mu ocenę 6,5 (w skali 1-10).

"Był pewny w środku boiska, nie pozostawił przeciwnikom miejsca dzięki wysokiemu pressingowi, a następnie, gdy był w posiadaniu piłki, popchnął Nerazzurrich do przodu. Jego czytanie gry jest zawsze trafne" - pisze Sport Mediaset i też dał notę 6,5. Identyczną ocenę dostał od włoskiego dziennika "La Repubblica".

Jeszcze wyżej ocenił Zielińskiego serwis FC Inter 1908, bo na "7".

"Zieliński potwierdził swoją świetną formę. Poza asystą dla Thurama pokazał, że jest w doskonałej kondycji fizycznej. Jest zwinny, szybki w głowie oraz na nogach" - napisał.

Piotr Zieliński w tym sezonie zagrał w 16 meczach, zdobył dwie bramki i miał dwie asysty.

Inter Mediolan w ćwierćfinale Pucharu Włoch zmierzy się ze zwycięzcą meczu: AS Roma - Torino. W tej fazie są już też: Juventus, Napoli oraz Atalanta.

W sobotę 6 grudnia (godz. 18) drużyna prowadzona przez trenera Christiana Chivu wróci do Serie A. Podejmie rewelację tego sezonu (piąte miejsce w tabeli) - Como.