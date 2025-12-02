Sceny we Włoszech. Całkowity zwrot ws. Zielińskiego

- Zmiennicy kompletnie zmienili obraz gry w drugiej połowie. Piotr Zieliński zapewnił nam więcej jakości piłkarskiej, Esposito z kolei pomógł w starciach fizycznych. Pokazaliśmy też więcej zaangażowania, by osiągnąć pożądany rezultat - powiedział Chivu, trener Interu Mediolan po ostatnim, wygranym 2:0 (0:0) wyjazdowym meczu ligowym z Pisą. Zieliński był chwalony przez włoskie media. "Sucić nawet nie zagrał źle, ale Zieliński zmienił grę. Jest w dobrej formie i to widać. Narzucił tempo i nawet asystował przy golu Lautaro. Bardzo dobrze" - m.in. napisał portal fcinter1908.it.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Całkowity zwrot ws. Piotra Zielińskiego

Tymczasem włoski dziennikarz Riccardo Trevisani w programie Cronache di Spogliatoio postanowił zabrać głos na temat aktualnej formy Piotra Zielińskiego.

- Dwóch piłkarzy się odkupuje. Jeden z nich to Zieliński. Widziałem go w ostatnim sezonie w Napoli i w zeszłym roku w Interze i wydawało mi się, że jest na skraju upadku. Zieliński, zawodnik dekadencki, w tym sezonie prawie zawsze jest najlepszym zawodnikiem na boisku. Wszedł też w meczu z Pisą i Inter grał lepiej. Nie sądzę, żeby to było prawdopodobne na początku tego roku - przyznał włoski dziennikarz, cytowany przez "Fccinter1908.it".

Piotr Zieliński w tym sezonie dla Interu Mediolan zagrał 15 spotkań, zdobył dwie bramki i miał jedną asystę.

Zobacz także: Media: Gigant rusza po Polaka. Ogromne pieniądze na stole

Inter Mediolan po 13 kolejkach jest 3. w tabeli Serie A, ale ma tylko punkt straty do Milanu i AS Romy. W Lidze Mistrzów też radzi sobie bardzo dobrze, bo po pięciu spotkaniach ma 12 punktów i jest na czwartej pozycji.

Drużyna Chivu w środę, 3 grudnia w 1/8 finału Puchar Włoch podejmie występującą w Serie B - Venezię. Początek meczu o godz. 21.