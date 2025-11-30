Tak trener Romy potraktował Ziółkowskiego w hicie Serie A

Tylko sześć goli straconych w 12 kolejkach tego sezonu - tak imponującym bilansem defensywnym przed niedzielnym meczem z Napoli mogła pochwalić się AS Roma. Gian Piero Gasperini odmienił zespół ze stolicy Włoch, czyniąc z niego jedną z najlepszych drużyn w kraju. Dość powiedzieć, że stawką hitowego meczu 13. kolejki Serie A na Stadio Olimpico było przeskoczenie liderującego Milanu.

Jeden gol w Derbach Słońca. Napoli lepsze od Romy

Rzymianie w niedzielny wieczór musieli sobie jednak radzić bez architekta dobrych wyników pierwszej części sezonu. Gasperini w meczu poprzedniej kolejki z Cremonese (3:1) dostał czerwoną kartkę i został ukarany pauzą. Miejsce przy linii zajął jego asystent Tullio Gritti. Na ławce rezerwowych spotkanie rozpoczął Jan Ziółkowski, który przed tygodniem rozegrał 45 minut we wspomnianym wyżej meczu.

Początek meczu przypominał pojedynek szachów. Oba zespoły nie były w stanie pojawić się pod bramką rywala. Pierwsze dwa ostrzeżenia wysłało jednak Napoli. Najpierw Giovanni Di Lorenzo uderzył w boczną siatkę, a następnie Mile Svilar fenomenalnie obronił strzał zza zasłony. Szczęścia próbował Noa Lang.

Trzeciego ostrzeżenia już nie było. Manu Kone stracił piłkę pod własnym polem karnym, a goście wyprowadzili zabójczy kontratak. David Neres wraz z Rasmusem Hojlundem pomknął na bramkę Svilara. Duńczyk wyprowadził Brazylijczyka na wolną pozycję, a ten w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie pomylił się.

To właśnie Hojlund - środkowy napastnik Napoli - zrobił różnicę w pierwszej połowie. Wyglądał o niebo lepiej od swojego vis-a-vis Evana Fergusona. Nic więc dziwnego, że w przerwie sztab szkoleniowy Romy postanowił zmienić Irlandczyka i posłać na boisko Tommaso Baldanziego. Jednak ani on, ani wprowadzony kwadrans po przerwie Paulo Dybala nie byli w stanie zmienić obrazu meczu.

Roma nie była w stanie zagrozić bramce Vanji Milinkovicia-Savicia, byłego golkipera Lechii Gdańsk. Niecelny strzał Lorenzo Pellegriniego z 78. minuty był jednym z niewielu pozytywów drugiej części gry. Już w 90. minucie bramkarz Napoli zatrzymał Baldanziego.

Jak po spotkaniu Romy z Napoli kształtuje się tabela Serie A? Prowadzi AC Milan z dorobkiem 28 punktów. Tyle samo oczek zgromadzili Neapolitańczycy, ale mają gorszy bilans bramkowy od zespołów Massimiliano Allegriego. Trzeci jest Inter, który - tak jak czwarta Roma - ma o punkt mniej.

Następne spotkanie AS Roma rozegra w niedzielę 7 grudnia. Uda się na Sardynię, by zagrać z Cagliari. To starcie zaplanowano na 15:00. Tego samego dnia o 20:45 Napoli zmierzy się u siebie z Juventusem. Zespół prowadzony przez Antonio Conte cztery dni wcześniej o 18:00 zagra w 1/8 finału Pucharu Włoch z Cagliari.

AS Roma 0:1 SSC Napoli (0:1)

Gole: David Neres' 36

David Neres' 36 Roma: Svilar (gk) - Mancini, N'Dicka, Hermoso - Celik, Cristante (k) (61' El Aynaoui), Kone, Wesley (82' El Shaarawy) - Soule (61' Dybala), Pellegrini (80' Bailey) - Ferguson

Svilar (gk) - Mancini, N'Dicka, Hermoso - Celik, Cristante (k) (61' El Aynaoui), Kone, Wesley (82' El Shaarawy) - Soule (61' Dybala), Pellegrini (80' Bailey) - Ferguson trener: Tullio Gritti

Tullio Gritti Napoli: Milinković-Savić (gk) - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo (k), Lobotka, McTominay, Olivera - Neres (85' Lucca), Hojlund (80' Elmas), Lang (69' Politano)

Milinković-Savić (gk) - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Di Lorenzo (k), Lobotka, McTominay, Olivera - Neres (85' Lucca), Hojlund (80' Elmas), Lang (69' Politano) trener: Antonio Conte

Antonio Conte Stadio Olimpico di Roma , Rzym

, Rzym sędziował: Davide Massa

Davide Massa żółte kartki: Bryan Cristante, Tommaso Baldanzi, Evan Ndicka, Stephan El Shaarawy - Stanislav Lobotka, Sam Beukema, Matias Olivera

