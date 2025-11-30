Ależ forma Zielińskiego! Tak Włosi podsumowali Polaka

Piotr Zieliński od początku sezonu jest głównie rezerwowym Interu Mediolan. Nie inaczej było w niedzielne popołudnie, gdy mediolańczycy wybrali się na wyjazdowe spotkanie z Pisą. Polak pojawił się na murawie od początku drugiej połowy. Zmieniając Petara Sucicia wchodził na boisko przy wyniku 0:0. W ostatecznym rozrachunku Inter wygrał 2:0, a oba gole zdobył Lautaro Martinez. Jak występ Zielińskiego oceniły włoskie media?

Włoskie media oceniły Piotra Zielińskiego

"Inter Mediolan wraca na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu! Wicemistrzowie Włoch nie potrafili do przerwy złamać oporu, postawionego przez beniaminka Pisę SC. Jednak w drugiej połowie dwie szybkie akcje oraz błysk największego gwiazdora pozwoliły przechylić szalę na mediolańską stronę i wygrać 2:0. Piotr Zieliński pojawił się na boisku w przerwie i była to dobra zmiana. Polak miał swój udział przy obu akcjach bramkowych" - tak spotkanie 13. kolejki Serie A relacjonował dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

Włoskie media także są zgodne. Polak dał impuls i przyczynił się do tej wygranej.

"Sucić nawet nie zagrał źle, ale Zieliński zmienił grę. Jest w dobrej formie i to widać. Narzucił tempo i nawet asystował przy golu Lautaro. Bardzo dobrze" - napisał portal fcinter1908.it, oceniając Polaka na notę "7" w dziesięciostopniowej skali.

"Wszedł na boisko w drugiej połowie, aby ożywić grę Nerazzurrich. I to on podał do Esposito, a Lautaro Martinez do Esposito" - dodał "Il Messaggero", także przyznając mu notę "7". Równie wysoko w linii pomocy Interu oceniono tylko Nicolo Barellę.

"Brał udział w kontrataku, który dał prowadzenie bramce Lautaro. Nie zawsze technicznie precyzyjny, ale ma na koncie ważne minuty" - w tak lakoniczny sposób występ Zielińskiego skomentował portal sport.virgilio.it, oceniając go na "6,5".

"Wszedł na boisko i przewyższył kolegę z drużyny. Polak podał Esposito w akcji, która dała Interowi prowadzenie i jest siłą, z którą trzeba się liczyć w obronie" - podsumował portal oggisportnotizie.it.

Szansa na kolejny mecz Zielińskiego już w środę 3 grudnia. Mediolańczycy zagrają u siebie z Venezią w 1/8 finału Pucharu Włoch. Trzy dni później zmierzą się w ligowym spotkaniu z Como.

