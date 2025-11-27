Coraz głośniej o sensacyjnym transferze Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca przyszłego roku. Wciąż nie jest jasne, czy Lewandowski pozostanie na Camp Nou na dłużej, czy obie strony zakończą współpracę. Sam Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji, o czym najlepiej świadczą jego medialne wypowiedzi. - Sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój - mówił Lewandowski na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Chętnych na sprowadzenie Polaka nie brakuje.

Włosi piszą o transferze Lewandowskiego. "Podobno Milan jest zainteresowany"

Temat Lewandowskiego i jego potencjalnego transferu do Milanu jest cały czas żywy we włoskiej prasie, o czym świadczy artykuł na portalu calciomercato.com. "Lewandowski strzelił 109 goli w 160 meczach dla katalońskiego klubu, a jego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Podobno AC Milan jest nim zainteresowany w przyszłym sezonie" - czytamy.

Temat transferu Lewandowskiego do Milanu widnieje w przestrzeni medialnej co najmniej od kilku tygodni. Igli Tare, a więc dyrektor sportowy Milanu, miał się już kontaktować z Pinim Zahavim, który reprezentuje interesy Lewandowskiego. Aktualnie jedynym nominalnym napastnikiem w Milanie jest Santiago Gimenez, ale klub chce wypchnąć Meksykanina, by odzyskać część z zainwestowanej kwoty - mowa tu o 32 mln euro, jakie Milan zapłacił Feyenoordowi Rotterdam.

- Milan jest bardzo zainteresowany przyszłością Lewandowskiego. Zlatan Ibrahimović jest jego największym entuzjastą i głęboko go podziwia. Milan ma doskonałe relacje z Pinim Zahavim, wieloletnim przedstawicielem Lewandowskiego, i poprosił o informacje. Jesteśmy jednak wciąż na wstępnym etapie - komentował włoski dziennikarz Daniele Longo z calciomercato.com.

Dużo bardziej pesymistycznie nastawiony do szans na transfer Lewandowskiego jest włoski newsman Fabrizio Romano. - Pomijając potencjalne ambicje i pomysły niektórych dyrektorów Milanu dotyczące Roberta Lewandowskiego, nadal podkreślam jeden aspekt: jego pensja jest bardzo wysoka. Z punktu widzenia finansów, kosztów i wieku, nie jest on dokładnie profilem zawodnika, jakiego szuka Milan - ogłosił dziennikarz.

Do tej pory Lewandowski zagrał w 14 meczach tego sezonu, w których strzelił osiem goli. Wszystkie trafienia Polaka miały jednak miejsce w lidze hiszpańskiej, a w Lidze Mistrzów Lewandowski nadal nie zdobył bramki.

