W niedzielę 23 listopada AS Roma pokonała Cremonse 3:1 i awansowała na pozycję samodzielnego lidera Serie A. Spotkanie w podstawowym składzie rozpoczął Jan Ziółkowski. Zastąpił podstawowego obrońcę Mario Hermoso. Zagrał jednak tylko 45 minut, dostał żółtą kartkę, a w przerwie trener rzymian Gian Piero Gasperini wprowadził w jego miejsce środkowego pomocnika Neila El Aynaouiego. Już po zakończonym meczu doświadczony szkoleniowiec wytłumaczył zmianę. - Nie ze względu na przewinienia Ziółkowskiego, ale z tego powodu, że zostałby wyrzucony z boiska za zaledwie półfaul. Istniało realne ryzyko, że zostanie wyrzucony z boiska - diagnozował. Teraz temat Polaka powrócił na konferencji prasowej przed kolejnym meczem Romy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Gasperini znów zabrał głos ws. Ziółkowskiego

"Zmieniłem Ziółkowskiego ze względu na żółtą kartkę; nie mogliśmy ryzykować gry w osłabieniu. Wprowadziłem też El Aynaouiego, który jest w doskonałej formie. Hermoso grał wczoraj bardzo dobrze: dzisiaj zobaczymy, jak sobie poradzi, podobnie jak Bailey i Dybala. Jeśli ich powołam, to dlatego, że potrafią grać" - powiedział włoski szkoleniowiec, odnosząc się do kontuzjowanych ostatnio Leona Baileya i Paulo Dybali, a także niedostępnego Hermoso, którego zastępował Ziółkowski. Jego słowa cytuje portal ilromanista.eu.

Roma w czwartkowy wieczór zagra kolejny mecz w Lidze Europy. Tym razem jej rywalem będzie rewelacja rozgrywek - Midjtylland. Rzymianie nie mają już miejsca na potknięcia. W dotychczasowych czterech meczach wygrali dwa razy (z Niceą i Rangersami), a dwa razy przegrali (z Lille i Viktorią Pilzno).

To drugie spotkanie źle wspominać będzie Ziółkowski. 23 października Polak debiutował w barwach Romy od pierwszej minuty, ale rozegrał tylko 30 minut. Zawinił przy jednym z trafień i Gasperini zdecydował się go zdjąć.

Czas pokaże, czy dostanie szansę przeciwko Midtjylland. Początek spotkania w czwartek 27 listopada o 18:45. Przed Ziółkowskim bardzo ważny czas. Wszystko z tego powodu, że wkrótce na Puchar Narodów Afryki wylatuje pewny punkt rzymskiej defensywy - Evan Ndicka. Więcej na temat rywalizacji w Romie na środku obrony pisaliśmy w tym miejscu.