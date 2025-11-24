12 minut wystarczyło. Tak Włosi podsumowali Zielińskiego

W 12. kolejce Serie A oglądaliśmy prawdziwy hit. Na niedzielę 23 listopada Inter Mediolan podjął AC Milan w Derbach della Madonnina. Mecz był bardzo zacięty i zakończył się zwycięstwem Rossonerich 1:0 po golu Christiana Pulisicia z 54. minuty. Lokalni rywale mieli doskonałą szansę, by wyrównać, ale w 74. minucie Hakan Calhanoglu nie trafił z rzutu karnego.

Włosi ocenili występ Piotra Zielińskiego z Milanem

Piotr Zieliński pojawił się na murawie w 78. minucie. Polak wszedł za Turka, który chwilę wcześniej zaprzepaścił doskonałą sytuację do wyrównania. "Polak starał się być aktywny, uczestniczył w oblężeniu pola karnego Milanu. Choć z jego ustawienia wynikało, że jego rolą było zabezpieczanie przed kontrami i rozgrywanie z 'tylnego siedzenia'" - pisał na łamach Sport.pl Bartosz Królikowski.

Dzięki temu triumfowi Milan wyprzedził Inter w tabeli i zbliżył się na dwa punkty do Romy, która pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli Serie A. Na temat tego spotkania trąbiono we włoskich mediach. Jak dziennikarze ocenili Piotra Zielińskiego?

Corierre della Sera oceniła Polaka na 5,5 - podobnie jak jego kolegę Ange-Yoana Bonny'ego. Serwis o nich napisał krótko, że to był "desperacki ruch" trenera, który "nie zadziałał".

Z kolei serwis goal.com powstrzymał się od oceny Polaka.

Eksperci "Il Giornale" byli trochę łagodniejsi i wystawili Polakowi "6". "Wniósł odrobinę kreatywności i energii do końcowej fazy ataku" - napisali pod notą. Taką samą ocenę Piotr Zieliński otrzymał od Sky Sports.

Po dwunastu kolejkach Serie A AC Milan - z dorobkiem 25 pkt - plasuje się na drugim miejscu. Pierwsza AS Roma ma 27 "oczek". Czwarty Inter traci jeden punkt do drugiego Milanu i trzeciego Napoli.

W następnej kolejce Milan zagra z Lazio 29 listopada, a Inter z Pisą (30.11). Wcześniej (26.11) Nerazzurri zagrają w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt.

