To dlatego Polak został zdjęty z boiska. Gasperini wszystko wyjaśnił

Gianluca Mancini, Evan Ndicka i Mario Hermoso - to żelazna trójka stoperów Romy, którzy - jeśli tylko są zdrowi - mają pewne miejsce w wyjściowym składzie. Ten ostatni nie był dostępny na niedzielne spotkanie 12. kolejki Serie A, w którym Roma mierzyła się na wyjeździe z Cremonese. Stało się jasne, że szansę na występ obok Manciniego i Ndicki będzie miał jeden z rezerwowych obrońców. Gian Piero Gasperini posłał do gry Jana Ziółkowskiego.

Gasperini zabrał głos. "Ta zmiana była koniecznością"

Polski obrońca po raz pierwszy od 23 października wystąpił w podstawowym składzie Romy. Wówczas po 30 minutach spotkania z Viktorią Pilzno opuścił boisko. Nie zagrał najlepiej, a jego zespół musiał odrabiać straty. Rzymscy dziennikarze w rozmowie ze Sport.pl przewidywali, że Ziółkowski nieprędko podniesie się z ławki i dostanie kolejną szansę na grę od pierwszej minuty. Mieli rację.

Były obrońca Legii musiał czekać równo miesiąc. Niestety - spotkania z Cremonese także nie dokończył. W przerwie niedzielnego spotkania Gian Piero Gasperini zmienił Polaka, posyłając na boisko środkowego pomocnika - Neila El Aynaouiego. Miejsca na środku obrony zajął inny pomocnik - doświadczony Bryan Cristante. Czym spowodowana była taka decyzja? Gasperini wszystko wytłumaczył po meczu.

- Ta zmiana była koniecznością. El Aynaoui radzi sobie świetnie, jest w świetnej formie. Wolałem wprowadzić go na boisko i cofnąć Cristante. Nie ze względu na przewinienia Ziółkowskiego, ale z tego powodu, że zostałby wyrzucony z boiska za zaledwie półfaul. Istniało realne ryzyko, że zostanie wyrzucony z boiska - powiedział doświadczony trener, a jego słowa cytuje portal ilromanista.eu.

Gasperini nie był zadowolony z sędziowania Giovanniego Ayroldiego, rozjemcy niedzielnego meczu. W drugiej połowie został wyrzucony na trybuny, a w pierwszej połowie krytykował decyzje sędziego - żółta kartka, którą otrzymał Ziółkowski wzbudzała spore wątpliwości u większości kibiców Romy.

Rzymianie ostatecznie wygrali mecz 3:1, a gole dla nich zdobywali Matias Soule, Evan Ferguson i Wesley. Po 12 meczach Roma ma w dorobku aż 27 punktów i jest czołową drużyną ligi. Wygrana z Cremonese pozwoliła jej objęcie prowadzenia w tabeli.

Warto dodać, że rozpoczynający się wkrótce grudzień jawi się jako bardzo ważny miesiąc dla Jana Ziółkowskiego, który w obliczu wyjazdu Evana Ndicki - pewniaka do gry w pierwszym składzie - będzie jednym z kandydatów do gry w podstawowym składzie. O miejsce obok wspominanych już Manciniego i Hermoso Polak zapewne będzie rywalizować z uniwersalnym Devyne Renschem i Daniele Ghilardim. Chyba, że Gasperini uzna wariant z cofnięciem Bryana Cristante jako najbezpieczniejszy.

Puchar Narodów Afryki rozpoczyna się 21 grudnia - sześć dni wcześniej Roma zagra w lidze z Como. Nie jest powiedziane, że Ndicka będzie dostępny na to spotkanie. Polskich kibiców można więc uspokoić - wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach droga Ziółkowskiego do pierwszego składu Romy będzie - przynajmniej przez jakiś czas - nieco krótsza.

