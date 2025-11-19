Polski 18-latek trafił z I ligi do Interu. Niebywałe co tam zastał

To była jedna z najbardziej zaskakujących informacji dotyczących transferu polskiego piłkarza w minionym letnim okienku. Iwo Kaczmarski poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowej Miedzi Legnica. Udanym wypożyczeniu, bo był w większości spotkań podstawowym zawodnikiem dolnośląskiej drużyny (31 meczów i 2267 minut w ligowej rywalizacji), która do końca walczyła o awans do Ekstraklasy (porażka w finale baraży z Wisłą Płock).

Ze spadkowicza Serie A do finalisty Ligi Mistrzów. Kaczmarski trafił do niepoznanego dotąd świata

Mimo to we włoskim Empoli postawiono na nim krzyżyk. Zdążył co prawda wejść na 2 minuty w pierwszym meczu seniorskiej drużyny w Serie B z Padovą (3:1), ale na więcej szans nie mógł liczyć. Tymczasem w końcówce sierpnia ogłoszono, że jego nowym klubem zostanie... Inter Mediolan. Co prawda mowa oczywiście o drużynie do lat 23, która gra w Serie C, ale wciąż, niechciany w spadkowiczu z Serie A trafił do finalisty Ligi Mistrzów. Jak dotąd pod kątem ilości gry to dobry wybór, 21-latek rozegrał w tym sezonie już 777 minut (0 goli, 2 asysty). W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet nie mógł się nachwalić warunków, jakie zastał w Mediolanie.

- Większość drużyn z akademii stacjonuje w Interello. Do dyspozycji mamy cztery boiska i cały budynek klubowy z siłownią. Kilka metrów dalej znajduje się Centrum Młodzieżowe z restauracją, pokojami i szkołą dla młodszych zawodników. Czasami trenuję z pierwszą drużyną i jestem pod wrażeniem ośrodka w Appiano Gentile, gdzie znajduje się m.in. dwupoziomowa siłownia. Nigdy wcześniej nie widziałem takich rzeczy - ocenił Kaczmarski. A jakim sposobem w ogóle trafił z drugoligowca do Interu?

Empoli "odpaliło" go niemal z dnia na dzień. Dziś trenuje z Zielińskim, Thuramem i Lautaro

- Kilka dni przed końcem okienka otrzymałem informacje ze strony dyrektora Empoli, że nie widzi mnie w zespole i dodatkowo ściągają na moje miejsce innego zawodnika. Dano mi do zrozumienia, że muszę poszukać innego klubu, bo nawet jeśli zostanę, to nie tylko nie będę miał szans na grę, ale i w ogóle na treningi z drużyną. Szybko zadzwoniłem do menedżera. Dosłownie kilka godzin później przekazał, że jest kilka ofert zarówno z Polski, jak i Włoch, ale najkorzystniejsza była z Interu. Gdy to usłyszałem, to byłem w szoku, że odezwała się taka marka - opowiedział 21-latek.

Kaczmarskiemu zdarzają się już treningi z pierwszym zespołem. Nieoficjalnie zadebiutował nawet w październiku w sparingu z Atletico Madryt. Wymienił się wtedy koszulkami z samym Antoinem Griezmannem. Debiut oficjalny? - Sytuacja wygląda tak, że mamy ciężko trenować i czekać po prostu na swoją szansę. Kilku chłopaków znalazło się już na ławce rezerwowych pierwszej drużyny w meczach Ligi Mistrzów, Serie A czy Pucharu Włoch. Trzeba robić swoje i pokazywać się z jak najlepszej strony w meczach Serie C. Różne sytuacje się zdarzają i trzeba cały czas być pod "prądem", by podskoczyć szczebelek do góry - stwierdził Iwo Kaczmarski.