Sensacyjny transfer Lewandowskiego? "Rozwiązałby problem"

Robert Lewandowski jest związany z FC Barceloną kontraktem, który wygasa w czerwcu 2026 roku. Klub zastanawia się nad jego przedłużeniem, rozważając argumenty za i przeciw takiej opcji. Lewandowski w ubiegłym sezonie strzelił aż 42 gole we wszystkich rozgrywkach, a w tym ma na koncie siedem trafień, więc nie zatracił instynktu snajpera. Z drugiej strony ma już 37 lat i od początku rozgrywek nie omijały go problemy zdrowotne.

"Kataloński klub ma możliwość jednostronnego przedłużenia jego kontraktu, ale już rozgląda się za nowym napastnikiem, który byłby gotowy na odejście Polaka" - napisał Milan News.

Lewandowski w Milanie? "Niemożliwe w styczniu, Rossoneri spróbują latem"

Transfer Lewandowskiego do Włoch rozbudza wyobraźnię z jeszcze jednego względu. Milan to klub, w którym doświadczeni zawodnicy bardzo dobrze się odnajdują. Obecnym przykładem tego jest Luka Modrić, który pomimo czterdziestki na karku dyryguje środkiem pomocy zespołu. Do niedawna występowali tam także Zlatan Ibrahimović i Oliviel Giroud, więc zaawansowani wiekowo napastnicy. Podobnie jak Lewandowski.

A propos napastników, w Mediolanie aktualnie cierpią na brak rasowej dziewiątki z prawdziwego zdarzenia. Christian Pulisić i Rafa Leao, którzy są liderami strzelców zespołu (mają po cztery gole) do takich nie należą. A sprowadzeni w tym roku Santiago Gimenez i Christopher Nkunku zawodzą, każdy zdobył zaledwie po bramce w obecnym sezonie.

"Nie jest tajemnicą, że AC Milan, biorąc pod uwagę trudności Santiago Gimeneza, rozejrzy się na rynku za pozyskaniem nowego środkowego napastnika w styczniu, ale jak donosił Tuttosport, Lewandowski nie ma szans na transfer w zimowym oknie transferowym. Większa szansa na transfer będzie w czerwcu, ale oczywiście Polak musiałby sprostać potrzebom finansowym Rossonerich. Pod tym względem kontakty z agentem napastnika Pinim Zahavim, który sprowadził tego lata do AC Milan Christophera Nkunku, nie są przypadkowe" - czytamy w artykule Milan News, zatytułowanym "AC Milan-Lewandowski: Niemożliwe w styczniu, Rossoneri próbują latem".

Autor artykułu, Enrico Ferrazzi, zdaje sobie sprawę z tego, że pozyskanie Lewandowskiego nie będzie proste, ale podkreśla też, że Massimiliano Allegriemu bardzo zależy na sprowadzeniu kolejnego po Luce Modriciu lidera szatni.

"To nie będzie łatwa ścieżka, ale klub z Via Aldo Rossi podejmie tę próbę. W przyszłym sezonie, kiedy Rossoneri mają nadzieję na powrót do Ligi Mistrzów, posiadanie w szatni kolejnego wzoru do naśladowania oprócz Modricia może być kluczowe. Co więcej, Lewandowski, nawet w wieku 37 lat, wciąż regularnie strzela gole i rozwiązałby kolejny problem AC Milan, któremu brakuje w składzie prawdziwego napastnika" - kończy się artykuł Milan News.