To zniechęca AC Milan do Lewandowskiego. "Podkreślam"

AC Milan to klub, który lubi sprowadzać do siebie gwiazdy będące po drugiej stronie rzeki, czego dowodzi transfer Luki Modricia. Te zaś w Mediolanie często pokazują, że jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Tak jest w przypadku Chorwata, ale wcześniej w barwach Rossonerich radę dawali także Zlatan Ibrahimović oraz Olivier Giroud. Między innymi dlatego sporo mówi się o tym, że Lewandowski, którego przyszłość w kolejnym sezonie w Barcelonie jest niepewna, mógłby odnaleźć się we Włoszech.

Zobacz wideo Robert Lewandowski aż złapał się za głowę! Ból był niemiłosierny

Milan jednak nie sprowadzi Lewandowskiego? "Więcej niż jedna przeszkoda"

Fabrizio Romano w swoim kanale na YouTube stwierdził jednak, że sprowadzenie Polaka do Milanu nie będzie proste. Nawet jeżeli władze klubu są entuzjastycznie nastawione do tej opcji.

- Dużo się mówi o AC Milan, ale pomijając potencjalne ambicje i pomysły niektórych dyrektorów AC Milan dotyczące Lewandowskiego, nadal podkreślam jeden aspekt: jego pensja jest bardzo wysoka. Z punktu widzenia finansów, kosztów i wieku, nie jest on dokładnie profilem zawodnika, jakiego szuka AC Milan - powiedział Romano, cytowany przez portal Milan News.

Następnie Włoch zbił argument porównujący sytuację potencjalnego transferu Polaka do sprowadzenia Modricia:- To prawda, że Modrić podpisał kontrakt z AC Milan, ale poniósł przy tym ogromne poświęcenie finansowe. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to nie jest to ścieżka, którą podążałbym, mając na myśli dołączenie do AC Milan. Nie chcę studzić entuzjazmu, ale jest więcej niż jedna przeszkoda, by ten transfer doszedł do skutku. I to nie taka, którą łatwo pokonać. Nie dałbym się ponieść tej fali transferowej ani teraz, ani w nadchodzących miesiącach.

Według portalu Capology Luka Modrić w ostatnim sezonie gry w Realu Madryt zarobił ponad 10,4 mln euro, za to w Mediolanie inkasuje "tylko" 6,4 miliona. Z kolei pensja Roberta Lewandowskiego w ubiegłym roku wyniosła 33,3 mln euro, zaś w tym przekroczy 26 milionów. Milan najzwyczajniej w świecie obecnie nie płaci takich pieniędzy.

Kiedy Lewandowski podejmie decyzję? Romano: "Nie spieszy mu się"

Polak jest związany z "Dumą Katalonii" do końca sezonu 2025/2026, ale nie wiadomo czy klub będzie zainteresowany zatrzymaniem go na dłużej. Wprawdzie Lewandowski wciąż sporo strzela, ale wiek i większa podatność na kontuzje sprawiają, że klub powoli rozgląda się za nowym napastnikiem. Mimo to Fabrizio Romano stwierdził, że piłkarzowi nie spieszy się do podjęcia decyzji na temat swojej przyszłości.

- Lewandowski nie zamierza opuszczać Barcelony w styczniu. Nie ma pośpiechu z decyzją o jego kolejnym klubie, ponieważ zawodnik i Barca chcą wspólnie dokończyć ten sezon. Decyzje zostaną podjęte pod koniec sezonu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, bardzo wysokie, że Lewandowski nie pozostanie w Barcelonie. Hiszpański klub już się rozgląda, a obie strony zaczynają planować swoją przyszłość wykraczającą poza teraźniejszość - powiedział Włoch.

Romano:- Lewandowski chce podjąć decyzję przede wszystkim na podstawie kwestii prywatnych: wybór będzie bardziej skupiony na sprawach osobistych i rodzinnych. Oczywiście, aspekt sportowy będzie ważny, ale czas na decyzję i dyskusję o jego kolejnym zespole jeszcze nie nadszedł. Opuszczenie Barcelony w styczniu jest dla niego praktycznie niemożliwe, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że zrobi to w czerwcu.