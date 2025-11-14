Budują stadion za 230 mln euro. Musiało minąć 10 lat. "Zielone światło"

1 - tyle tytułów mistrza Włoch ma Cagliari Calcio. Wywalczyła go w sezonie 1969/70 znakomita drużyna prowadzona przez Luigiego "Gigiego" Rivę, najlepszego strzelcem w historii włoskiej reprezentacji (35 bramek). Znany klub może doczekać się nowego obiektu.

Cagliari Calcio się doczekało. Po 10 latach zatwierdzono projekt nowego stadionu

"Nowy stadion dostał zielone światło: 30 tys. miejsc i 230 mln euro. Arena o najwyższym standardzie pojawi się na mapie europejskiej piłki nożnej. Mają być na nim rozgrywane mecze mistrzostw Europy 2032" - przekazał serwis sport.ro. Powstanie w miejscu nieczynnego Stadio Sant’Elia (obecnie Cagliari gra mecze na Sardegna Arena).

Po dekadzie oczekiwania klub doczekał się zatwierdzenia projektu nowej areny, która ma "prezentować się spektakularnie" - tak przynajmniej wynika z dostępnych w sieci wizualizacji. Będzie ona nosić imię "Gigiego" Rivy, zmarłego 22 stycznia 2024 r., który jako piłkarz spędził 13 lat w sardyńskim zespole i przez ten czas rozegrał dla niego 374 mecze oraz zdobył 205 bramek.

Cagliari Calcio będzie miało nowy stadion. Nie tylko dla piłki nożnej

Nowoczesny obiekt ma być przystosowany do organizacji wydarzeń innych niż mecze piłkarskie. "Nowy stadion na Sardynii będzie mógł również gościć koncerty w przerwach między rozgrywkami" - podkreślił portal sport.ro. A poza tym wydarzenia kulturalne czy konferencje, gdyż obiekt zostanie wyposażony w 122 pokoje hotelowe, sale konferencyjne. Ponadto będzie tam muzeum poświęcone Cagliari Calcio, powierzchnie handlowe i centrum odnowy biologicznej.

Przypomnijmy, że piłkarzem Cagliari Calcio jest Mateusz Wieteska, który trafił tam latem 2023 r. (z Clermont Foot). Obecnie przebywa na wypożyczeniu do Kocaelisporu, gdzie w debiucie zerwał więzadło krzyżowe i jeszcze długo nie będzie grał. Zresztą rundę wiosenną poprzedniego sezonu też spędził na wypożyczeniu, w PAOK-u Saloniki (10 występów). Dla klubu z Sardynii rozegrał 28 meczów (zero goli, dwie asysty), jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2027 r.

Obecnie Cagliari Calcio rozgrywa 43. ogółem, a trzeci z rzędu sezon w Serie A. Po 11 kolejkach ligowych ma 10 pkt i zajmuje 14. miejsce w tabeli.