Dogadali się! Zalewski może odetchnąć z ulgą

Rozpoczęło się ostatnie tegoroczne zgrupowanie na mecze reprezentacji narodowych. Biało-Czerwoni walczą o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Rozegrają dwa mecze - z Holandią u siebie (14 listopada) i Maltą na wyjeździe (17 listopada). W gronie powołanych przez Jana Urbana znalazł się oczywiście Nicola Zalewski, który po powrocie ze zgrupowania spotka się z nowym trenerem klubowym.

Wieści z Włoch. Oto nowy trener Zalewskiego

"Atalanta BC z przyjemnością informuje, że stanowisko trenera pierwszego zespołu powierzono 41-letniemu Raffaele Palladino" - poinformowała oficjalna strona internetowa klubu z Bergamo, w którym od lipca występuje Zalewski.

Palladino w poprzednim sezonie prowadził Fiorentinę, a wcześniej był trenerem Monzy. W ubiegłych rozgrywkach doprowadził klub z Florencji do półfinału Ligi Konferencji. Na stanowisku trenera Atalanty zastąpi Ivana Juricia, który objął zespół przed początkiem tego sezonu.

Atalanta pod wodzą chorwackiego szkoleniowca spisywała się fatalnie. W 15 spotkaniach wygrała zaledwie czterokrotnie, notując aż osiem remisów i trzy porażki. Zalewski - po niezłym początku - odniósł kontuzję, a po powrocie do pełni sił nie zawsze znajdował uznanie w oczach Juricia.

Polak w ośmiu dotychczasowych meczach w Atalancie zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę. Z powodu wspomnianych wyżej problemów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w październikowym zgrupowaniu polskiej kadry. Biało-Czerwoni pokonali wówczas Nową Zelandię (1:0) i Litwę (2:0).

23-latek był za to pewnym punktem drużyny prowadzonej przez Jana Urbana podczas wrześniowych spotkań. Wystąpił w obu spotkaniach otwierających kadencję selekcjonera. Polscy kibice z pewnością liczą na to, że w listopadzie będzie podobnie i że Zalewski będzie ważnym ogniwem kadry podczas meczów z Holandią i Maltą.

Nicola Zalewski to 31-krotny reprezentant Polski. W drużynie narodowej zadebiutował w 2021 roku. Zagrał na mundialu w 2022 roku i mistrzostwach Europy dwa lata później. Z orzełkiem na piersi zdobył trzy gole - ostatniego w październiku 2024 roku. Trafił do siatki w zremisowanym 3:3 meczu z Chorwacją.