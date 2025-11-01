Sensacyjne wieści ws. Iordanescu! Aż nie chce się wierzyć, gdzie może pracować

Edward Iordanescu - ku uciesze wielu kibiców i ekspertów - przestał pełnić funkcje trenera Legii Warszawa. Zaczęło się dobrze, bo od zdobycia Superpucharu Polski oraz awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Jednak z czasem zaczęło coś się psuć - drużyna odpadła z Pucharu Polski, przegrywając 1:2 z Pogonią Szczecin po dogrywce oraz zajmuje odległe miejsce w lidze. W ostatnim czasie trudno znaleźć jakieś pozytywy - może poza zwycięstwem z Szachtarem Donieck. Wielu ekspertów uważa, że Wojskowi już w październiku "przegrali sezon".

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki uderza w Iordanescu: Od początku nie miał chęci do pracy w Legii

Edward Iordanescu może szybko wrócić do pracy. Zaskakujące doniesienia

W piątek klub opublikował komunikat, w którym poinformował o zakończeniu współpracy z rumuńskim szkoleniowcem. "Edward Iordanescu przestał pełnić obowiązki trenera pierwszego zespołu Legii Warszawa. Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz" - czytamy.

Jednak według najnowszych doniesień, Iordanescu może szybko znaleźć nowe zatrudnienie i to w klubie z Top 5 lig europejskich. Mowa o... Genoi, która pożegnała się z Patrickiem Vieirą. Klub w dziewięciu meczach nie zanotował żadnego zwycięstwa i nie strzelił żadnej bramki u siebie. Media twierdzą, że to najgorszy początek sezonu w historii tego klubu. To właśnie tam miałby znaleźć zatrudnienie były trener Legii.

"Krążą jednak pogłoski, że Edward Iordanescu może znaleźć się na liście następców Patricka Vieiry" - podaje portal.

Skąd taka decyzja? Większościowy pakiet udziałów w Genoi (77 proc.) ma... Dan Sucu - rumuński biznesmen - rodak Edwarda Iordanescu i to on jest osobą decyzyjną, która m.in. zwolniła Patricka Vieirę.

Zobacz też: Kowalczyk wskazał następcę Iordanescu. "Mój apel do Legii Warszawa"

Co ciekawe - niedawno dyrektor sportowy Genoi informował, że Sucu "wyraził swoje zaufanie" względem umiejętności trenerski Patricka Vieiry, a później i tak go zwolnił.

Jednak źródła serwisu gsp.ro miały przekazać, że faworytem do przejęcia pałeczki po Francuzie, będzie najprawdopodobniej trener z Włoch. "Pierwsze imię, jakie brano pod uwagę, to Paolo Vanoli" - podaje serwis. 53-latek pozostaje bez klubu. Wcześniej prowadził Torino, które zajęło 11. miejsce w Serie A.

Pojawiły się też plotki nt. sprowadzenia innego rumuńskiego trenera - Razvana Lucescu, który prowadzi PAOK Saloniki od 2021 roku.