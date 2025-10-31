Sensacja stała się faktem. Gigant ma nowego trenera. Złamał słowo

Spalletti jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych włoskich szkoleniowców, choć bez wątpienia miał lepsze momenty w karierze. W ostatnich dwóch latach prowadził rodzimą reprezentację. Ta pod jego wodzą w słabym stylu awansowała na Euro 2024, gdzie dotarła do 1/8 turnieju (tam przegrała 0:2 ze Szwajcarią). Eliminacje przyszłorocznych mistrzostw świata także nie przebiegają pomyślnie dla Włochów. W czerwcu tego roku "Azzurri" przegrali aż 0:3 z Norwegią, przez co zajmują w grupie I drugie miejsce. Oznacza to, że prawdopodobnie o awans na mundial będą walczyć w barażach. W oczy zajrzał im więc brak udziału w trzecich kolejnych mistrzostwach świata z rzędu.

Trener Juventusu ma tatuaż Napoli. I złamał słowo, dane kibicom klubu Maradony

Awans lub jego brak nie będzie jednak problemem Spallettiego, gdyż ten po wspomnianej porażce z Norwegią stracił pracę. Na bezrobociu spędził jednak tylko cztery miesiące i w październiku został przedstawiony jako trener Juventusu. Ale fani calcio od razu zaczęli wypominać jego własne słowa i to wypowiedziane niedawno, bo w marcu 2025 roku.

- Napoli to moje ostatnie doświadczenie w klubie. Nigdy nie mógłbym trenować innej drużyny we Włoszech - mówił Spaletti, który przed objęciem włoskiej kadry trenował SSC Napoli, czyli jednego z największych rywali Juventusu. Zresztą w sezonie 2022/2023 doprowadził ten klub do trzeciego w historii mistrzostwa kraju. Tytułu bardzo długo wyczekiwanego, bo aż od sezonu 1989/1990 i czasów, gdy w błękitnej koszulce biegał Diego Maradona.

To jeszcze nie wszystko. 66-latek zdawał się być tak zakochany w Neapolu, że nawet wytatuował sobie na przedramieniu herb klubu. Co oczywiście także jest mu wypominane po podpisaniu kontraktu w Turynie.

"Nie zapomnij latem dobrze zakryć tatuażu". "Od „nigdy więcej klubu we Włoszech" do prowadzenia "Starej Damy". Już niedługo doda sobie tatuaż Juventusu". "Piłka nożna odpowiednio cię upokorzy". "Nie chcę sobie wyobrażać, co w tym momencie myślą fani Napoli" - głoszą komentarze na X.

Spalletti na stanowisku trenera Juventusu zastąpi Igora Tudora, który prowadził zespół w 24 spotkaniach, odnosząc zaledwie 10 zwycięstw. Pod wodzą Chorwata Juventus zanotował fatalną passę ośmiu meczów bez wygranej, z czego trzy ostatnie zakończyły się porażkami.

Juventus w Serie A zmierzy się z Napoli 7 grudnia tego roku. Dla Luciano Spalettiego z pewnością będzie to gorący powrót do dawnego miejsca pracy.