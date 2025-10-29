Polak błysnął w hicie Serie A. Ależ to zrobił! Zaskoczył wszystkich

Adrian Benedyczak od czterech lat jest zawodnikiem Parma Calcio. Co prawda polski napastnik nie jest pierwszym wyborem trenera Carlosa Cuesty, ale regularnie dostaje minuty, wchodząc z ławki rezerwowych. W środę wykorzystał swoją szansę i mocno przyczynił się do zdobycia gola przeciwko AS Roma.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Mrozek wprost o tym, co zrobił Lech Poznań

Była 86. minuta. Benedyczak napędził stracha rzymianom. "Świetnie to zgrał"

Mierzący aż 191 cm piłkarz idealnie sprawdził w polu karnym. W 86. minucie wyskoczył do piłki wrzuconej z autu przez jednego z kolegów i przytomnie zgrał ją głową za siebie. Dzięki temu obsłużył dobrze ustawionego Alessandro Circatiego, który rzucił się do futbolówki wślizgiem i posłał ją prosto do bramki. - Świetnie, bardzo dobrze to zgrał. Polski zawodnik z asystą. Circati trafia. To będzie nerwowa końcówka - emocjonowali się komentatorzy Eleven Sports 2.

Dla Adriana Benedyczaka była to druga asysta w siódmym występie w tym sezonie. Pierwszą zanotował w wygranym spotkaniu ze Spezią w Pucharze Włoch. Przeciwko AS Roma 24-latek rozegrał dokładnie pół godziny. Na murawie zameldował się w 60. minucie, zmieniając Patricka Cutrone. Niestety w trwających rozgrywkach Serie A były gracz Pogoni Szczecin wciąż nie doczekał się bramki, ani wyjścia od pierwszej minuty.

Środowy błysk Polaka pozwolił Parmie nieco odrobić straty. Ze stanu 0:2, zrobiło się 1:2 i do ostatniego gwizdka jego zespół walczył o remis. Wynik już się jednak nie zmienił. Wcześniej do siatki trafiali Mario Hermoso i Artiom Dowbyk, którzy zapewnili Romie zwycięstwo. Cały mecz na ławce rezerwowych spędził były stoper Legii Warszawa i kadrowicz Jana Urbana - Jan Ziółkowski. AS Roma zajmuje drugie miejsce w tabeli Serie A i ma tyle samo punktów (21) co liderujące Napoli. Parma jest dopiero 15. z siedmiopunktowym dorobkiem.