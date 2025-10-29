Reprezentanci Polski na ustach Włochów. Ocenili ich za mecz z Juventusem

Jakub Piotrowski oraz Adam Buksa w środę zagrali w barwach Udinese przeciwko Juventusowi - pierwszy z nich wyszedł w podstawowym składzie i zszedł w 58. minucie, natomiast napastnik wszedł na boisko w 38. minucie. Osiem minut później drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia wyrównała (1:1) po golu Nicolo Zaniolo, jednak po zejściu 28-latka dała sobie wbić dwa gole i ostatecznie przegrała 1:3. Jak oceniono reprezentantów Polski?

Jakub Piotrowski oceniony przez Włochów po meczu Juventus - Udinese. "Wielka determinacja"

"Fizyczny występ pomocnika. Kiedy został zmieniony, drużyna straciła kluczowego zawodnika w decydującej fazie meczu" - tak podsumowano występ byłego gracza Łudogorca Razgard na portalu włoskiego Eurosportu. I przyznano ocenę 6,5, drugą najwyższą w zespole (po Zaniolo i bramkarzu Maduce Okoye, oni mieli 7).

Prawie identycznie wyglądało to w serwisie calciomercato.com, gdzie od Piotrowskiego lepszy był tylko Oyoke (też 7, a Polak też 6,5). "Kilka błędów technicznych, ale nadrabia je wielką determinacją. To on odbiera piłkę Locatellemu i rozpoczyna akcję, która prowadzi do bramki Zaniolo" - uzasadniono.

Bardziej surowy dla polskiego pomocnika była portal mondoudinese.com. "Dużo biegania i dużo konkretów, ale zbyt często tracił kontakt z grą trenera Runjaicia. Zawodnik nie robi takiej różnicy, na jaką liczył i miał kilka trudnych minut na boisku w Turynie. Generalnie od zawodnika silnie pożądanego przez niemieckiego trenera spodziewane jest coś więcej" - oceniono, przyznając 5,5. Od stacji Sky Sport Italia zawodnik dostał notę 6 (jak kilku innych, lepsi tylko Zaniolo i Okoye), a od portalu calciomercato.it 5,5, gdzie akurat była to najniższa ocena w drużynie (miało ją tez kilku innych gracz).

Adam Buksa oceniony przez Włochów za mecz Juventus - Udinese. Krótko

W przypadku napastnika doceniono go przede wszystkim za udział w akcji bramkowej. "Dobra praca na linii bocznej przy golu Zaniolo" - podsumował Eurosport, dając 6. Tak samo ocenił Polaka serwis calciomercato.com: "Brał udział w akcji, która doprowadziła do gola Zaniolo. Zrobił właściwą rzecz we właściwym czasie".

Z kolei portal mondoudinese.it dał Buksie nawet 6,5 (lepszy był tylko Zaniolo). "Dobry występ, miał też udział przy golu wyrównującym. Od stacji Sky Sport Italia dostał 6, a najgorzej wypadł w calciomercato.it, gdzie podobnie jak Piotrowski dostał jedną z najniższych not 5,5.

Kolejne spotkanie Udinese rozegra w sobotę 1 listopada, gdy podejmie Atalantę. Zatem jest szansa na trzech reprezentantów Polski na murawie, bo rywalami Jakuba Piotrowskiego i Adama Buksy może być Nicola Zalewski.