Wszyscy zobaczyli, jak trener potraktował Zalewskiego

"Nicola Zalewski wrócił na boiska Serie A po kontuzji uda. W sobotę przyczynił się do remisu 1:1 Atalanty Bergamo z Cremonese. Jego występ mocno podzielił włoskich dziennikarzy. Niektóre redakcje po spotkaniu nazywały go "jednym z najbardziej anonimowych" graczy na murawie i obwiniały za stratę bramki. Inne zaś dały mu najwyższą notę w całym zespole" - pisaliśmy na Sport.pl w niedzielny poranek. Zalewski, po przesiedzeniu całego meczu z Lazio na ławce, zagrał 90 minut z Cremonese.

Znów to samo. Zalewski nie powąchał murawy w hicie kolejki

Wtorkowe spotkanie z Milanem Polak rozpoczął w gronie rezerwowych. Goście szybko objęli prowadzenie po golu Samuele Ricciego, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Ademola Lookman. Wynik ustalony w pierwszej połowie utrzymał się do końca meczu.

Ivan Jurić, choć dokonał w trakcie spotkania pięciu korekt, nie zdecydował się wpuścić Zalewskiego na boisko. Na murawie meldowali się Yunus Musah, Lazar Samardzić, Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, a także Marco Brescianini.

"Nicola Zalewski zaczyna mecz z Milanem na ławce. Ivanie Juriciu, Ty już wiesz co. Ale to już Twoje ostatki mam nadzieję" - napisał dziennikarz iGol.pl Tomasz Hatta na portalu X. Pod jego wpisem nie brakowało komentarzy krytykujących decyzję chorwackiego trenera. "Ivan Jurić , postanowił, że świetnym rozwiązaniem będzie by Nicola Zalewski posiedział se dziś na ławce cały mecz… Atalanta od 60 minuty nie istnieje z przodu a Nicola mógł by być idealnym adresatem dla Lookmana" - czytamy.

Zaskoczeni tym są także włoscy kibice. "Zero minut dla Sulemana i Zalewskiego...", "Brak napastnika, brak Zalewskiego, De Roona i Zappacosty, którzy ostatni grali dobrze" - czytamy we wpisach włoskich fanów.

Niektórzy zwracali uwagę, że Jurić nie stawia na piłkarzy, którzy na początku sezonu grali dobrze. Mowa o Zalewskim i Kamaldeenie Sulemanie.

Atalanta w sobotę 1 listopada zagra z Udinese, a cztery dni później zmierzy się w Lidze Mistrzów z Marsylią. Czas pokaże, czy w tych meczach Polak dostanie szansę i wreszcie czy Atalancie uda się wygrać któryś z tych meczów.