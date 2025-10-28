Powrót na stronę główną
Co za hit! To ma być nowy trener Juventusu
Juventus czeka na nowego trenera. W poniedziałek klub oficjalnie pożegnał się z dotychczasowym szkoleniowcem Igorem Tudorem. Od razu też rozpoczęły się spekulacje, kto zajmie jego miejsce. Głównego faworyta już wskazał włoski dziennikarz Nicolo Schira, który jego zdaniem jest "o krok od objęcia stanowiska". O kogo konkretnie chodzi?
Igor Tudor nie jest już trenerem Juventusu. Po trzech porażkach z rzędu i ośmiu kolejnych meczach bez zwycięstwa Chorwat został zwolniony. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, na razie "funkcję tymczasowo trenera przejmie Massimo Brambilla, który poprowadzi drużynę w środowym spotkaniu z Udinese". Kibice czekają jednak na nazwisko szkoleniowca, który zajmie stanowisko na stałe. W mediach już pojawiła się mocna kandydatura.

Media: To będzie nowy trener Juventusu. Dopiero co prowadził reprezentację

Przedstawił ją włoski dziennikarz, doskonale zorientowany na rynku transferowym - Nicolo Schira. - Luciano Spalletti odrzucił w ostatnich tygodniach kilka atrakcyjnych ofert (Fenerbahce, Al-Ittihad i Al-Sadd), ponieważ chciał poczekać na transfer do klubu Serie A lub Premier League. Juventus prowadzi obecnie rozmowy z jego prawnikiem (synem Samuele), aby spróbować dojść do porozumienia w sprawie objęcia stanowiska trenera - podał w poniedziałkowym tweecie. Dzień później przekazał kolejne szczegóły. - Luciano Spalletti jest o krok od objęcia stanowiska trenera Juventusu. Dopinane są ostatnie szczegóły kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca z opcją przedłużenia o rok (3 mln euro rocznie) - napisał na platformie X.

Gdyby jego wiadomości się potwierdziły, we włoskim futbolu doszłoby do wielkiego powrotu. Spalletti od czerwca tego roku pozostaje bez pracy. Ostatnio prowadził reprezentację tego kraju, ale z marnym skutkiem. Włosi pod jego wodzą odpadli z Euro 2024 już w 1/8 finału po porażce ze Szwajcarią 0:2. Później przegrali ćwierćfinał Ligi Narodów z Niemcami, a na koniec zaliczyli olbrzymi blamaż z Norwegią (0:3) w eliminacjach do mistrzostw świata. Niedługo później 66-latek stracił posadę selekcjonera.

Będzie wielki powrót Spallettiego? Juventus w koszmarnej sytuacji

Zanim jednak Spalletti objął włoską kadrę, zanotował życiowy sukces. W sezonie 2022/23 poprowadził Napoli do mistrzostwa Włoch. W przeszłości trenował również m.in. Inter Mediolan, AS Romę, Udinese, czy rosyjski Zenit Sankt Petersburg, z którym wywalczył dwa tytuły mistrza kraju. W Juventusie jeszcze w swojej karierze nie miał okazji pracować.

Zadanie, przed którym potencjalnie stoi, nie będzie jednak łatwe. Juventus po ośmiu kolejkach Serie A zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Do liderującego Napoli ma 9 punktów straty. Jeszcze gorzej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie z zaledwie dwoma "oczkami" plasuje się na 25. pozycji. Na dziś nie daje to nawet awansu do 1/16 finału.

