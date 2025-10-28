Co za hit! To ma być nowy trener Juventusu

Igor Tudor nie jest już trenerem Juventusu. Po trzech porażkach z rzędu i ośmiu kolejnych meczach bez zwycięstwa Chorwat został zwolniony. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, na razie "funkcję tymczasowo trenera przejmie Massimo Brambilla, który poprowadzi drużynę w środowym spotkaniu z Udinese". Kibice czekają jednak na nazwisko szkoleniowca, który zajmie stanowisko na stałe. W mediach już pojawiła się mocna kandydatura.

Media: To będzie nowy trener Juventusu. Dopiero co prowadził reprezentację

Przedstawił ją włoski dziennikarz, doskonale zorientowany na rynku transferowym - Nicolo Schira. - Luciano Spalletti odrzucił w ostatnich tygodniach kilka atrakcyjnych ofert (Fenerbahce, Al-Ittihad i Al-Sadd), ponieważ chciał poczekać na transfer do klubu Serie A lub Premier League. Juventus prowadzi obecnie rozmowy z jego prawnikiem (synem Samuele), aby spróbować dojść do porozumienia w sprawie objęcia stanowiska trenera - podał w poniedziałkowym tweecie. Dzień później przekazał kolejne szczegóły. - Luciano Spalletti jest o krok od objęcia stanowiska trenera Juventusu. Dopinane są ostatnie szczegóły kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca z opcją przedłużenia o rok (3 mln euro rocznie) - napisał na platformie X.

Gdyby jego wiadomości się potwierdziły, we włoskim futbolu doszłoby do wielkiego powrotu. Spalletti od czerwca tego roku pozostaje bez pracy. Ostatnio prowadził reprezentację tego kraju, ale z marnym skutkiem. Włosi pod jego wodzą odpadli z Euro 2024 już w 1/8 finału po porażce ze Szwajcarią 0:2. Później przegrali ćwierćfinał Ligi Narodów z Niemcami, a na koniec zaliczyli olbrzymi blamaż z Norwegią (0:3) w eliminacjach do mistrzostw świata. Niedługo później 66-latek stracił posadę selekcjonera.

Będzie wielki powrót Spallettiego? Juventus w koszmarnej sytuacji

Zanim jednak Spalletti objął włoską kadrę, zanotował życiowy sukces. W sezonie 2022/23 poprowadził Napoli do mistrzostwa Włoch. W przeszłości trenował również m.in. Inter Mediolan, AS Romę, Udinese, czy rosyjski Zenit Sankt Petersburg, z którym wywalczył dwa tytuły mistrza kraju. W Juventusie jeszcze w swojej karierze nie miał okazji pracować.

Zadanie, przed którym potencjalnie stoi, nie będzie jednak łatwe. Juventus po ośmiu kolejkach Serie A zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów. Do liderującego Napoli ma 9 punktów straty. Jeszcze gorzej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie z zaledwie dwoma "oczkami" plasuje się na 25. pozycji. Na dziś nie daje to nawet awansu do 1/16 finału.