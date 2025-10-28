Gruchnęły wieści ws. transferu Lewandowskiego do giganta! Jeden warunek

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca przyszłego roku i nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony. Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że Barcelona już podjęła decyzję i nie zamierza podpisywać nowej umowy z Lewandowskim. To zatem potęguje liczbę informacji nt. dalszej przyszłości Lewandowskiego. W hiszpańskiej prasie pojawił się temat możliwego transferu do Atletico Madryt, ale wcześniej Włosi podawali, że Lewandowskim interesuje się Milan. Miało już dojść do kontaktów między Iglim Tare (dyrektorem sportowym Milanu) a otoczeniem Lewandowskiego, w tym z Pinim Zahavim.

Lewandowski w Milanie? Musiałby iść na ustępstwa. "Idealnie wpasowałby się w DNA Milanu"

Czy transfer Lewandowskiego do Milanu jest możliwy? Włoski dziennikarz Antonello Giogia z gazety "Corriere dello Sport" rozmawiał z Kanałem Sportowym na ten temat. Jego zdaniem dużym problemem mogą być wysokie zarobki Lewandowskiego.

- Transfer Lewandowskiego nie będzie łatwy do przeprowadzenia, bo jego pensja jest bardzo wysoka. Jednak w piłce nożnej, a zwłaszcza na rynku transferowym, niczego nie można wykluczyć. Nigdy nie mów nigdy. Zwłaszcza że Milan przyciąga wielkich mistrzów, którzy zbliżają się do końca kariery, czego przykładem jest Luka Modrić. Polak musiałby znaleźć kompromis ws. wynagrodzenia, ale jeśli tak by się udało, to taki ruch idealnie wpisywałby się w historię i DNA Milanu - powiedział.

Lewandowski zarabia w Barcelonie 13 mln euro netto rocznie. W Milanie największą pensję ma Luka Modrić - 6,5 mln euro.

- Trudno mi pojąć, jak Milan miałby znaleźć pieniądze na Lewandowskiego. Polak musiałby wyświadczyć przysługę Milanowi i znacząco obniżyć oczekiwania finansowe. W Mediolanie mógłby liczyć pewnie na pięć-sześć mln euro netto rocznie. Więcej raczej by nie otrzymał. Lewandowski w Milanie to piękna idea, bardzo chciałbym go zobaczyć w czerwono-czarnej koszulce. To bez wątpienia jeden z najlepszych napastników w historii - dodał Giogia.

- Lewandowski na pewno jest w TOP 10. Wszędzie gdzie był, to strzelał gole. Podbił Bundesligę, La Ligę, a także strzelał regularnie w reprezentacji, więc na pewno odnalazłby się w Serie A - podsumował dziennikarz "Corriere dello Sport".

Aktualnie Milan zajmuje trzecie miejsce w Serie A z 17 punktami i traci jeden do prowadzącego Napoli. Jedynym nominalnym napastnikiem w zespole Massimiliano Allegriego jest Meksykanin Santiago Gimenez.

Do tej pory Lewandowski zagrał w dziewięciu meczach tego sezonu w barwach Barcelony, w których strzelił cztery gole. Niewykluczone, że Lewandowski wróci do gry na niedzielny mecz z Elche po tym, jak naderwał mięsień dwugłowy uda.