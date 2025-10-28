Tragedia we Włoszech. Klubowy kolega Polaka potrącił 81-latka

W sobotni wieczór Inter Mediolan rywalizował z Napoli w hicie Serie A. Zespół Cristiana Chivu przegrał 1:3 i nie wykorzystał okazji do tego, by wrócić na pozycję lidera ligi włoskiej. Aktualnie Inter zajmuje czwarte miejsce z 15 punktami i traci trzy punkty do prowadzącego Napoli. W Lidze Mistrzów Inter radzi sobie dużo lepiej, bo ma komplet zwycięstw po trzech meczach i bilans bramkowy 9:0. We wtorkowy poranek włoskie media obiegły tragiczne informacje, w których negatywnym "bohaterem" był zawodnik Interu Mediolan.

Tragiczne wydarzenia pod Mediolanem. Piłkarz Interu potrącił starszego mężczyznę

Dziennik "La Repubblica" poinformował, że Josep Martinez doprowadził do tragedii w miejscowości Fenegro, która znajduje się w dzielnicy Como. Bramkarz Interu potrącił 81-letniego mężczyznę, który poruszał się na elektrycznym wózku inwalidzkim i przechodził na przeciwległy pas, którym poruszają się samochody. Prawdopodobnie mężczyzna gorzej się poczuł. Ten nie przeżył wypadku, mimo akcji ratunkowej, i zmarł.

"Uderzenie było niezwykle gwałtowne" - czytamy w artykule "La Repubblica". Do wypadku doszło około godz. 9:40. Szybko na miejscu pojawił się śmigłowiec, karetka pogotowia i policjanci.

Martinez jechał w kierunku ośrodka treningowego Interu w Appiano Gentile, który znajduje się około 5,5 km od miejsca wypadku. Hiszpan wyszedł od razu z samochodu, by udzielić pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie, ale nic nie mógł zrobić. Piłkarzowi nic się nie stało. "Lekarz stwierdził zgon mężczyzny na miejscu. Piłkarz został zbadany przez ratowników, bo był zszokowany" - dodaje quicomo.it.

Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje prawne czekają Martineza. Włoski dziennikarz Daniele Mari z portalu fcinternews.it podał, że w związku z tym wydarzeniem Inter odwołał konferencję prasową przed środowym meczem z Fiorentiną.

Martinez trafił do Interu latem 2024 r. za 14 mln euro z Genoi. W tym czasie zagrał w dwunastu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył siedem czystych kont.