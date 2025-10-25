Była 32. minuta, kiedy Zieliński wszedł na boisko. Oto co zrobili kibice Napoli

W hicie 8. kolejki Serie A Napoli mierzyło się z Interem Mediolan, czyli aktualni mistrzowie i wicemistrzowie Włoch. Przed tą kolejką oba zespoły miały po 15 pkt na koncie, więc ten mecz był ważny także pod kątem tabeli i potencjalnej ucieczki o tytuł. Do tego spotkania Inter Mediolan notował serię siedmiu zwycięstw z rzędu. Ich rywale z kolei przegrali dwa ostatnie spotkania, z czego ostatnie z PSV 2:6.

Zieliński wszedł w pierwszej połowie meczu z Napoli

Ten mecz od początku był bardzo zacięty, a w 30. minucie Nerazurri popełnili fatalny błąd. Henrich Mychitarian sfaulował jednego z rywali w polu karnym, a arbiter Maurizio Mariani wskazał na "jedenastkę". W międzyczasie Ormianin odniósł kontuzję i w jego miejsce wszedł Piotr Zieliński. Wejściu Polaka towarzyszyły ogromne gwizdy kibiców Napoli. W międzyczasie, kiedy się to działo, VAR analizował, czy faktycznie doszło do przewinienia. Ostatecznie trzy minuty później została podjęta decyzja o rzucie karnym.

"Jedenastkę" na gola zamienił Kevin De Bruyne, który... po oddaniu strzału doznał kontuzji i musiał zejść z boiska. W jego miejsce wszedł Mathias Olivera. W 41. minucie szansę na doprowadzenie do wyrównania miał Alessandro Bastoni, który najwyżej wyskoczył do dośrodkowania z rzutu rożnego, ale piłka po strzale głową trafiła w poprzeczkę.

Trzy gole w drugiej połowie meczu Napoli - Inter

W drugiej połowie rozpoczęła się prawdziwa strzelanina. W 54. minucie Scott McTominay oddał kapitalny strzał z "szesnastki". Yann Sommer nie miał szans na obronienie tej piłki. Trzy minuty później arbiter po raz kolejny odgwizdał rzut karny. Tym razem przeciwko Napoli. Po analizie VAR w 59. minucie gola strzelił Hakan Calhanoglu.

Inter długo nie nacieszył się tym golem kontaktowym, bo już w 66. minucie Anguissa pobiegł z piłką kilkanaście dobrych metrów, wpadł w pole karne i z ok. 13. metrów strzelił nie do obrony w kierunku prawego słupka bramki. Inter szukał szans na kolejne gole, ale ich nie znalazł. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Napoli.

Napoli - Inter 3:1

Gole: De Bruyne (33'), McTominay (54'), Anguissa (66') - Calhanoglu (59')

Składy:

