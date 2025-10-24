Powrót na stronę główną
Milan zagrał z najgorszą drużyną w lidze. Szok w 86. minucie na San Siro
Niebywałe sceny miały miejsce w piątek w Mediolanie. AC Milan zremisował na własnym stadionie mecz z Pisą, czerwoną latarnią Serie A. Kibice przecierali oczy ze zdumienia - szczególnie w 86. minucie.
Mecz Milan - Pisa
Screen

Faworyt piątkowego starcia mógł być tylko jeden. Milan bardzo dobrze otworzył sezon w Serie A. Po siedmiu kolejkach prowadził w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Pisa natomiast zamykała zestawienie, mając na koncie trzy remisy i cztery porażki. 

Pisa show w Mediolanie

Wszystko rozpoczęło się zgodnie z planem. Już w 7. minucie prowadzenie gospodarzom dał Rafael Leao. Później jednak dwie bramki sensacyjnie zdobyła Pisa. Najpierw w 60. minucie rzut karny wykorzystał Juan Cuadrado. Następnie w 86. minucie sam na sam z bramkarzem wyszedł M'Bala Nzola i kapitalnie wykorzystał swoją okazję. 

Kibice przecierali oczy ze zdumienia. Milanowi groziła druga porażka w sezonie, a Pisa mogła wygrać pierwsze spotkanie. Gospodarze jednak wyrównali w 3. minucie doliczonego czasu gry. Na listę strzelców wpisał się Zachary Athekame. Później Milan miał jeszcze kilka minut na zdobycie zwycięskiej bramki, ale nie dał rady tego zrobić i niespodziewanie stracił punkty!

Więcej wkrótce.

