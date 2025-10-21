Gigantyczna afera we Włoszech! Znany klub oskarżony o kontakty z mafią

Włoska prokuratura w Neapolu wprowadziła zarząd komisaryczny w zespole Juve Stabia, występującym w Serie B, z powodu podejrzeń o infiltrację struktur mafijnych. Według śledczych działalność klubu mogła być częściowo kontrolowana przez camorrę, w szczególności przez klany D’Alessandro i Imparato. Camorra to organizacja, która działa na południu kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Quebonafide wszystkich zszokował. Wystarczył jeden trening

Burza we Włoszech. "To już trzeci taki przypadek"

Decyzję o objęciu klubu zarządem komisarycznym podjęto na mocy dekretu wydanego przez sąd w Neapolu, na wniosek Prokuratury Republiki, Prokuratora Krajowego ds. Mafii oraz komendanta policji w Neapolu. Jak informuje agencja ANSA, podobne środki zastosowano także wobec innych firm obsługujących wydarzenia sportowe. Klubem pokieruje teraz specjalnie powołany zespół profesjonalnych zarządców.

Prokurator krajowy ds. walki z mafią Giovanni Melillo określił sytuację jako "niepokojącą". Wskazał również, że to "podręcznikowy przypadek podporządkowania struktur mafijnych".

- To już trzeci taki przypadek we Włoszech. Przed Juve Stabią podobne decyzje zapadły wobec Foggii Calcio i Crotone Calcio - powiedział Melillo cytowany przez serwis Calcio e Finanza.

Wskazano, nad czym mafia miała kontrolę. Szokująca sprawa

Podczas konferencji prasowej w Neapolu prokurator Nicola Gratteri ujawnił szczegóły dotyczące kontroli, jaką miały sprawować przestępcze grupy nad klubem.

- Logistyka drużyny, ochrona, napoje, dystrybucja biletów. Wszystko było w rękach camorry - podkreślił Gratteri. - Juve Stabia to klub występujący w Serie B i właśnie to czyni tę sprawę szczególnie szokującą - dodał.

Śledczy uważają, że przypadek Juve Stabii pokazuje, jak głęboko lokalne struktury mafijne potrafią przenikać do świata sportu. I to nie tylko na niższych szczeblach, ale również w profesjonalnych ligach. Prokuratorzy zapowiadają dalsze działania mające na celu oczyszczenie futbolu z wpływów przestępczych organizacji.

Juve Stabia zajmuje obecnie 7. miejsce w Serie B. Klubem patronackim tego zespołu jest Juventus.