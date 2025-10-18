Piotr Zieliński dołączył do Interu Mediolan w lipcu 2024 roku. W sezonie 2024/25 nie miał miejsca w podstawowym składzie. Przyczyniły się do tego m.in. kontuzje. Po zmianie trenera z Simone Inzaghiego na Cristiana Chivu jego sytuacja nie uległa większej zmianie. W ostatnich trzech spotkaniach ligowych nie wstawał nawet z ławki rezerwowych. To może martwić Polaka, choć w jego sprawie uspokaja Filippo Conticello z "La Gazzetty dello Sport".

Zieliński ważną częścią drużyny? "Trudno się przebić"

"Zielu" ma dużą konkurencję w walce o podstawowy skład. Latem wiele razy mówiło się o jego odejściu z Interu, ale ostatecznie Polak został w klubie. Conticello podkreśla, że zimowe okienko będzie złym momentem dla Zielińskiego na opuszczenie Nerazzurrich. W najbliższym czasie może pojawić się dla niego nadzieja na więcej minut.

- Rotacje były wcześniej ustalone i trudno się przebić komukolwiek. Mimo to warto zauważyć, że Chivu bardzo wierzy w Zielińskiego - ostatnio wystawił go w Lidze Mistrzów. To znak, że Polak nadal jest częścią projektu, nawet jeśli nie jest obecnie zawodnikiem pierwszego składu - podkreślił Conticello w rozmowie z WP SportoweFakty.

Co za słowa o Zielińskim. "Wyjątkowe czucie piłki"

W tym sezonie 31-latek pojawiał się na boisku w pięciu spotkaniach, zanotował w tym czasie jedną asystę. Na placu gry spędził łącznie 121 minut.



- Szczerze mówiąc, niczego mu nie brakuje. Po prostu jest inny. Barella to nieskończona energia, Calhanoglu dyktuje tempo gry, Frattesi świetnie wchodzi w pole karne, a Mchitarjan to prawdziwy profesor taktyki - dodał dziennikarz "La Gazzetty dello Sport".

Chwilę później Włoch podkreślił, czym najbardziej Zieliński czaruje kibiców. To również nawiązanie do tego, jak pomocnik bardzo dobrze prezentował się meczach reprezentacji Polski z Nową Zelandią i Litwą.

- Wnosi coś zupełnie innego: potrafi rozświetlić grę między liniami, ma znakomitą wizję, technikę i wyjątkowe czucie piłki, które ma niewielu pomocników w Europie. Może jedyną różnicą jest to, że dołączył do tego cyklu Interu trochę później niż pozostali, ale pod względem jakości znajduje się na tym samym poziomie - ocenił Conticello.

W sobotę Inter zmierzy się na wyjeździe z Romą w hicie Serie A. Mediolańczycy zajmują czwartą lokatę w ligowej tabeli z dorobkiem 12 punktów. Roma zgromadziła trzy "oczka" więcej. Kto wie, być może w tym spotkaniu Zieliński otrzyma swoją szansę.