Wyjaśnia się przyszłość reprezentanta Polski. "Biały dym"

Od ponad siedmiu lat Łukasz Skorupski występuje w barwach Bolonii. Bramkarz reprezentacji Polski zagrał już w tym klubie ponad 250 spotkań, więc można go określić legendą Bolonii. Skorupski wystąpił we wszystkich meczach Bolonii w klubowych rozgrywkach, w sezonie 25/26. "Jeśli chodzi o niego, to nie mamy już słów, żeby go opisać. Zawsze brzmią tak samo, bo jak zwykle, robi różnicę decydującymi interwencjami, zwłaszcza wtedy, gdy jego drużyna ma największe problemy" - pisały włoskie media o występach Skorupskiego. Jaka będzie jego przyszłość?

Skorupski na kolejne lata w Bolonii? "Biały dym nie wydaje się odległy"

Dziennik "Corriere dello Sport" informuje o planach, jakie ma Bologna wobec Skorupskiego. Aktualna umowa bramkarza wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wkrótce ma ona zostać przedłużona o dwa kolejne sezony, więc będzie ważna do czerwca 2028 r. "Cały dział techniczny pracuje nad tą kwestią za kulisami od momentu zamknięcia letniego okna transferowego. Biały dym nie wydaje się odległy" - czytamy w serwisie calciobologna.it.

Podobną decyzję, jak w przypadku Skorupskiego, Bologna ma podjąć ze Szwajcarem Remo Freulerem, który jest w tej samej sytuacji kontraktowej, co polski bramkarz. Freuler i Skorupski są określani "liderami w szatni Bolonii". "Centrum treningowe Casteldebole bardzo się zmieniło na przestrzeni lat, ale niezmienny pozostał bramkarz: Skorupski. W międzyczasie stał się on świętym Łukaszem" - dodaje tuttobolognaweb.it.

Bologna jest piątym klubem w karierze Skorupskiego. Wcześniej bramkarz grał dla Górnika Zabrze (2008-2013), Ruchu Radzionków (2011), Romy (2013-2018) i Empoli (2015-2017).

Obecnie Bologna zajmuje siódme miejsce z dziesięcioma punktami w tabeli Serie A i traci pięć do prowadzącego Napoli.

Skorupski pierwszym bramkarzem w reprezentacji. "Uprzywilejowana sytuacja"

Mimo faktu, że Skorupski ma już 34 lata, to nadal pozostaje numerem jeden w Bolonii, a także jest pierwszym wyborem Jana Urbana w reprezentacji Polski. I to się na pewno nie zmieni do końca trwającego cyklu eliminacji do mistrzostw świata 2026.

- Wydaje mi się, że Łukasz jest w uprzywilejowanej sytuacji. Nie będę podejmował decyzji, kto zostanie pierwszym bramkarzem. Zrobią to trenerzy bramkarzy: Andrzej Dawidziuk i Józef Młynarczyk. Oni bardzo dobrze znają swój fach. Nie wiem, co musiałoby się stać, żebym ingerował i mówił, że to będzie inny golkiper - opowiadał Urban w jednym z wywiadów.

Co o rywalizacji ze Skorupskim mówi Kamil Grabara, bramkarz Wolfsburga? - Nie chciałbym się porównywać do Łukasza ani żadnego innego bramkarza. Szanuję Łukasza, uważam, że długo czekał na szansę w reprezentacji. Pewnie dla niego to zebranie owoców tego, że czekał. Uważam, że teraz sytuacja w kadrze jest zgoła inna. Decyzja zawsze jest w rękach trenera, więc to, czy czuję się od kogoś lepszy, to jest prywatna kwestia. Oczywiście w swojej głowie jestem najlepszym bramkarzem na świecie - opowiadał Grabara.