Na to czekaliśmy! Włosi przekazali kapitalne wieści ws. Zalewskiego

Wspomniane spotkanie z Torino odbyło się 21 września w ramach czwartej kolejki Serie A. Polak kolejny raz wyszedł w nim w podstawowym składzie zespołu, który kupił go z Interu Mediolan za 17 milionów euro. Niestety, po zaledwie 10 minutach musiał opuścić boisko. "23-latek nie był już w stanie kontynuować gry. "Mega pech polskiego zawodnika" - podsumował dziennikarz Eleven Sports Marcin Nowomiejski. Trener Ivan Jurić musiał dokonać zmiany - wpuścił na boisko Raoula Bellanovę, natomiast na lewe wahadło przesunął Davide Zappacostę" - opisał to zdarzenie dziennikarz Sport.pl, Hubert Pawlik.

Wróci od razu do podstawowego składu? Tak twierdzą Włosi

Z powodu urazu Zalewski opuścił w lidze prestiżowe starcie z Juventusem (1:1) oraz kolejny mecz z Como (1:1). Zabrakło go także w rozgrywkach Ligi Mistrzów z Club Brugge (2:1). Podczas tych meczów na lewym wahadle zastępowali go Lorenzo Bernasconi i Davide Zappacosta. Siłą rzeczy 23-latka zabrakło także na spotkaniach reprezentacji Polski z Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0). Jak się jednak okazuje, jego przerwa od gry spowodowana kontuzją mięśniową właśnie dobiega końca. Tak przynajmniej twierdzi portal Calciomercato.com.

"Nicola Zalewski i Roul Bellanova [ten piłkarz w międzyczasie też doznał urazu - dop. red.] realizują swoje plany rekonwalescencji, a nawet przyspieszają swoje powroty. Zalewski może wrócić do podstawowego składu w meczu z Lazio i jest gotowy do treningów z drużyną w tym tygodniu" - napisali Włosi.

Spotkanie Atalanty z Lazio Rzym odbędzie się już w niedzielę 19 października. Innymi słowy, jeżeli wierzyć włoskim mediom, po kontuzji Zalewskiego nie ma już śladu, a zawodnik może w spokoju przygotowywać się do następnych występów.