A jednak! Los Zielińskiego przesądzony. "Może spakować walizki"

Polski pomocnik przez lata był gwiazdą Napoli. Serie A znał doskonale, tak samo jak rywalizację w europejskich pucharach, więc w 2024 roku wydawało się, że w znaczący sposób wzmocni Inter. W dużej mierze z powodu kontuzji Zieliński nie miał jednak okazji błyszczeć w ekipie prowadzonej przez Simone'a Inzaghiego. Wraz ze zmianą trenera (na Cristiana Chivu) nic się nie zmieniło: 31-latek dalej w Interze gra rzadko i jest daleki od podstawowego składu.

Zieliński odejdzie? Włosi są przekonani

Polak jest w takim wieku, że wciąż ma ambicję, aby znaczyć sporo w europejskiej piłce. Jego regularna gra w klubie przyniosłaby też sporą korzyść dla reprezentacji Polski, która dalej w dużej mierze oparta na talencie środkowego pomocnika. Nic więc dziwnego, że o odejściu Zielińskiego z Interu mówi się sporo od dawna. Dotychczas we wszelkich pogłoskach brakowało konkretów, ale według "Corriere dello Sport" - to wkrótce może się zmienić.

"Nie można wykluczyć odejścia Zielińskiego nawet jeszcze przed przyszłorocznym letnim okienkiem transferowym. Polak ma jednak kontrakt ważny do 2028 roku, na bazie którego zarabia 4,5 miliona na sezon. Pensja jest oczywiście problemem: trudno będzie znaleźć kluby, które zapłacą mu dokładnie tyle. Chęć gry może jednak przeważyć u niego ekonomiczne oczekiwania. W styczniu, razem ze swoim otoczeniem, przeanalizuje sytuację. Jeśli przyjdzie właściwa oferta - może spakować walizki" - czytamy na portalu włoskiej gazety.

"Corriere dello Sport" podkreśla też w artykule, że przyszłość "Ziela" jest praktycznie przesądzona. I powinniśmy zastanawiać się bardziej, kiedy (czy już zimą?) dojdzie do transferu Polaka, a nie czy w ogóle dojdzie. W hierarchii Chivu na ten moment niżej z pomocników Interu znajduje się tylko Andy Diouf. To na pewno nie jest sytuacja, która Zieliński byłby stanie w długoterminowej perspektywie zaakceptować.